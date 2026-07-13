Feria del Libro de La Rioja: 25 años consolidando un proyecto cultural provincial

Tras 25 años de historia, la Feria del Libro de La Rioja se transformó en uno de los principales acontecimientos culturales de la provincia. En ese marco, la diputada nacional Gabriela Pedrali destacó su rol clave en el desarrollo económico de la provincia, y las nuevas oportunidades que se abren a la comunidad de la provincia.

Pedrali recordó que la primera edición, realizada en 2001 en la antigua estación de trenes, nació en un escenario económico complejo, con escasos recursos e incertidumbre sobre su convocatoria. Sin embargo, aseguró que el evento encontró rápidamente el respaldo de los riojanos. "No pensábamos que iba a tener este destino. Muy rápido entendimos que la gente la adoptó y la hizo propia. La feria se sostiene porque la ciudadanía la legitimó", detalló Pedrali.

Pedrali evocó también aquellos primeros años, cuando las actividades se desarrollaban en el galpón ferroviario y en dos carpas instaladas especialmente para las conferencias. Incluso recordó que durante la inauguración nevó en La Rioja, lo que obligó a los organizadores a conseguir calefactores y patrocinadores para garantizar el desarrollo del evento.

Una política pública para garantizar el acceso a la cultura

La diputada explicó que la creación de la Feria del Libro surgió luego de la participación de La Rioja en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, experiencia que impulsó la decisión de construir un espacio propio para escritores, editoriales y lectores de la provincia.

Asimismo, destacó que desde sus inicios el proyecto se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, con la participación de libreros, hoteles, editoriales y un equipo dedicado a gestionar auspicios y coordinar la organización.

Al referirse al presente del evento, sostuvo que el objetivo es acercar la cultura a toda la comunidad. "El acceso a la cultura también debe ser una política pública", afirmó la legisladora al remarcar que el Estado debe generar oportunidades para que niños, jóvenes y adultos puedan acceder a libros, espectáculos y actividades culturales.

En ese sentido, destacó que para muchas familias la feria representa la posibilidad de asistir por primera vez a una propuesta artística o acceder a libros que fuera de ese ámbito serían difíciles de conseguir.

El Plan Angelelli y una mirada integral de la inclusión

Durante la entrevista, Pedrali también se refirió al Plan Angelelli, impulsado por el Gobierno de La Rioja, al que definió como una política pública destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.

Así explicó que el programa nació en 2019 para dar respuesta a la emergencia habitacional que atravesaba la provincia y aseguró que su propósito va más allá de la construcción de viviendas. "La vivienda es un proyecto de vida nuevo para cada familia", sostuvo.

La legisladora señaló además que la iniciativa retoma el legado de Monseñor Enrique Angelelli y promueve valores como la dignidad, la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Cabe recordar, que la diputada presentó el libro “Plan Angelelli. De la idea a la política pública”, un libro que repasa la historia completa de una política pública de hábitat y vivienda, desde las necesidades iniciales que motivan la idea, hasta la retroalimentación que hacen los ciudadanos.

Finalmente, al realizar un balance de los 25 años de la Feria del Libro, consideró que el mayor logro fue consolidar un espacio que hoy forma parte de la identidad cultural riojana y reafirmó que las políticas públicas alcanzan resultados cuando logran sostenerse en el tiempo. "Siempre entendimos que la cultura también es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese acceso", concluyó.