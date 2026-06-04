Milei defendió el retiro del pliego de Michelli: "Te puede gustar o no"

Milei compartió un mensaje para defender la marcha atrás del pliego de Michelli.

En un nuevo capítulo de la errática política judicial del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei rompió el silencio para respaldar la cuestionada decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Federal Criminal N.º 3 de La Plata. A través de redes sociales, el mandatario utilizó su cuenta de X para amplificar un mensaje de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema, quien defendió la potestad absoluta del Ejecutivo sobre las candidaturas judiciales antes de su designación formal.

“Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, argumentó Rojas en el posteo que fue compartido por Milei.

Esta intervención del mandatario eleva la disputa en la estructura de mando libertaria, ya que mientras la Casa Rosada buscan dar marcha atrás con la postulación, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió personalmente a Michelli. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado y aliada clave del Gobierno, también había mostrado su disconformidad con la decisión presidencial, lo que derivó en una crisis que el Ejecutivo intentó tapar con una foto de la exministra con Karina Milei.

La movida de Milei, que busca legitimar el retiro del pliego bajo el argumento de que "nadie tiene un derecho adquirido" hasta el nombramiento, parece ser una réplica directa al desafío interno y a la resistencia que el pliego generó entre sus propios funcionarios.

La situación de Michelli es, cuanto menos, paradójica para un gobierno que pregona la eficiencia y el respeto a la idoneidad. La candidata no solo superó un concurso que se extendió por casi una década, sino que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial, habiendo ingresado a la Secretaría Electoral de La Plata en 1994.

El avance del pliego en el Senado también contradice la urgencia de retirarlo: el pliego ingresó a la Cámara Alta el 30 de marzo de 2026, mientras que el 13 de mayo, Michelli obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y consiguió nueve firmas de un espectro diverso que incluyó a La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR.

Al mismo tiempo que el Gobierno busca desandar este camino, la justicia federal ya tomó nota de estas irregularidades. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó investigar a la administración de Milei por presunta discriminación tras la orden de retirar la candidatura. El trasfondo de esta decisión es netamente político: el Ejecutivo dejó pasar el tiempo procesal oportuno para frenar el tratamiento en comisión y ahora, con el dictamen firmado, la potestad de retirar el pliego reside exclusivamente en el pleno del Senado, donde se requiere una votación por mayoría simple.