En medio de la interna entre Bullrich y Casa Rosada, el Senado no tratará el pliego de la jueza Michelli

Tras el desplante de Patricia Bullrich a la estrategia del Gobierno Nacional, los jefes de bloque del Senado reunidos en Labor Parlamentaria resolvieron retrasar el tratamiento del pliego como jueza de María Verónica Michelli en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel la recibió en su despacho y le transmitió, en una reunión de más de una hora, su respaldo político e institucional.

En la sesión de este jueves 4 de junio, a partir de las 11 de la mañana, su postulación va a tener entrada formal en el recinto “pero quedará para la próxima votación”, confirmaron en la Cámara Alta. De esta manera, los temas a tratar serán el pago a los fondos buitres, el proyecto de ley de propiedad y otros 50 pliegos judiciales que no son objeto de discusión entre la jefa del bloque oficialista y sus aliados con la Casa Rosada.

"El pliego de Michelli no entra porque no tiene los 7 días porque el dictamen no fue emitido. Se va a oficializar hoy y la idea es que se trate el próximo miércoles. Ahí veremos. En el mensaje de Javier Milei sólo se lee que va a ingresar y recién después de esos siete días, se podrá discutir”, confirmó la propia Patricia Bullrich a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria donde se definieron los criterios para los debates de mañana. Pidió ir “punto por punto”, sin aventurar el futuro de la candidatura de la abogada ahora objetada por los hermanos Milei.

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Cabe señalar que la jefa del bloque libertario, a diferencia de los Milei, respalda la postulación para el Juzgado N° 3 de La Plata porque ya cumplió con todos los procedimientos administrativos y legales. Ahora, su designación sólo depende de la votación del Senado. Esa posición la comparten además otros legisladores libertarios y también de las bancadas aliadas como el PRO y el radicalismo.

"Se le da acuerdo a los primeros 50 pliegos. Respecto a Michelli se le va a dar ingreso al pedido del Presidente de retiro y no se le va a dar tratamiento, porque recién ingresa al cuerpo, irá a comisión. El pliego va a ingresar también mañana y ahí se le da 7 días”, añadió el senador Martin Goerling, jefe del partido amarillo en ese cuerpo. “Es una discusión muy desprolija, más con un argumento que es porque es cuñada de un periodista que investiga al poder. Nosotros desde el PRO no vamos a admitir ese tipo de presiones. No tenemos ningún argumento formal de parte de La Libertad Avanza”, completó.

Sin la conducción política de Bullrich, hay desconcierto en LLA respecto al poroteo y al resultado de una votación que ahora será postergada para por lo menos el próximo miércoles 10 de junio. Dado su respaldo a la candidatura, la referente del oficialismo y del grupo de 44 senadores aliados no funciona como aglutinador ni negocia para cumplir con el deseo de la Casa Rosada. Varios libertarios se preguntaban si para ellos también corre la “objeción de conciencia” que Bullrich le esgrimió al Presidente para excusarse de la tarea política encomendada.

En ese contexto, Villarruel recibió a Michelli y encendió nuevamente la interna. Desde el entorno de la vicepresidenta explicaron que "recibió a todos" y que "no tiene nada de novedoso en su conducta". Le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva de la cúpula del ejecutivo para evitar su designación.