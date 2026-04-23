Un avión de Latam chocó a uno de Aerolíneas Argentinas en Chile

Un choque entre dos aviones alteró este jueves la operación del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. El incidente ocurrió en plena vista cuando una aeronave de Latam realizaba maniobras para partir hacia San Pablo y el de Aerolíneas Argentinas se encontraba a la espera de salir hacia Aeroparque, Ciudad de Buenos Aires.

El incidente obligó a cancelar vuelos durante varias horas. Según informó la aerolínea de bandera, el vuelo AR1267 (un Boeing 737) se encontraba detenido y en espera para su despegue cuando recibió un golpe por detrás de una aeronave Airbus A321 de LATAM, que realizaba su traslado hacia otra posición.

Un pasajero del vuelo de Latam relató que sintieron un "golpe fuerte" en la parte trasera durante el carreteo previo al despegue. En diálogo con Radio ADN, precisó que algunos de los ocupantes notaron la "cercanía" con otra aeronave minutos antes del choque.

Según consignaron medios locales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque hubo cancelaciones y demoras este jueves por la madrugada.

Posteriormente, los pasajeros fueron reubicados en un vuelo de Sky y otro de Aerolíneas Argentinas que despegó más tarde. Aunque salió tres horas demorado, el vuelo de Latam sí pudo despegar y llegó a San Pablo cerca de las 5 de la mañana.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

La empresa argentina explicó que el impacto produjo "daños en la barra estabilizadora del equipo" de Aerolíneas, quedando el avión fuera de servicio. Según los primeros relevamientos, "se tratan de daños menores".

En este sentido, aclararon: "Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos".

“Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso máximo con la seguridad operacional, y lamenta los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los trámites de reclamo correspondientes por el daño producido”.

¿Qué dijo Latam Airlines?

En el caso de Latam, indicaron que el choque generó “daños menores en una de las alas” del avión de Aerolíneas Argentinas. “Como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo, el cual despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026″, detallaron.

“La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes", aclaró la empresa con sede en Santiago de Chile.

También reafirmaron que para la empresa "la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman resguardando este principio".