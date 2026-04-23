Beto Casella rompió el silencio y dijo lo que hará con su programa en América: "Si no hago medio punto más..."

Beto Casella complicado en América TV.

Beto Casella atraviesa un presente complicado tras desembarco en América TV, donde los números de rating de su programa todavía no logran consolidarse. El propio animador reconoció que existen expectativas concretas sobre el rendimiento del ciclo y habló abiertamente del descontento interno.

El conductor se refirió a los cambios recientes en la programación de América, luego de que el canal adelantara el inicio de Polémica en el Bar. “Nunca estuvo claro cuánto iba a durar el programa, pero está durando una hora y va a seguir así”, explicó. Además, asumió que la modificación de la grilla respondió directamente al rating: “Nos falta medio puntito de rating más.”, ya que desde la señal pidieron “1,5”, marca que aseguró estar alcanzando, aunque remarcó que “tiene que hacer 2 puntos y lo vamos a hacer”. “Si yo no hago medio punto más, dejo de llamarme Bautista Casella", aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Casella apuntó contra versiones periodísticas que hablaban de un supuesto ultimátum sobre su continuidad. “Esas pavadas como este Etchegoyen que habla de un ultimátum, es un sicario de la información. Un buen periodista me pregunta, el amateur publica lo que se le ocurre o lo que dice otro”.

“No estoy arrepentido de haberme ido, me tendría que haber ido antes porque me maltrataban”, sostuvo, reavivando la polémica sobre su pasado laboral y su presente televisivo.

La relación con Edith Hermida

Por otro lado, Casella respondió sin filtros a los comentarios que realizó Edith Hermida sobre su salida y sobre el presente televisivo que ambos transitan. Lejos de esquivar la polémica, recordó el vínculo laboral que mantuvieron durante años y defendió su rol dentro del equipo. “Yo una vez le dije a Edith que se venga a trabajar conmigo, ¿tenía razón? Hay mucha gente que está ahí trabajando porque yo las llevé, les regalé un departamento equipadísimo, divino y no me arrepiento. Disfruten del hermoso departamento que les dejé, acá voy a armar otro”, expresó.

“No creo que Edith me haya sobrado, lo dice con dolor porque lo mejor que le podría pasar es que le mande un mensaje y le diga que vuelvo con ella, me extraña. Necesito hacer medio puntito más y hasta que no lo haga estoy inquieto, pero dejar de estar feliz no”, afirmó, reconociendo además la presión por mejorar los números de audiencia.