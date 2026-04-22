Crisis en Perú: renuncian dos ministros tras cancelarse compras de F-16 a EE.UU

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú renunciaron a sus cargos este miércoles luego de que el presidente interino, José María Balcázar, decidiera aplazar la compra de un lote de aviones F-16 a Estados Unidos. Tras descartar la compra, el mandatario explicó que basó su decisión en que su sucesor "conozca las negociaciones" y negó tensiones con el gobierno de Donald Trump.

Ambos funcionarios dimitieron por sus diferencias con Balcázar, luego de que se frenara la compra de F-16 Block 70 estadounidenses, una adquisición por valor de 3.500 millones de dólares, la cual, según los funcionarios, debía haberse abonado este miércoles. "El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en diálogo con el medio local RPP.

El canciller explicó que presentó su renuncia por "la decisión política que pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad", luego de que el presidente interino decidiera interrumpir negociaciones que presuntamente ya estaban encaminadas. Zela afirmó que el mandatario "le ha mentido al país".

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Díaz, declaró que la compra de las naves de combate ya estaba considerada en la ley de endeudamiento para el 2025 y 2026. El lunes, el funcionario le había enviado al presidente una carta con su renuncia indeclinable por mantener con él una "discrepancia sustantiva" por la postergación de la compra de las aeronaves estadounidenses.

"Esto no responde a una situación política, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa de la nación", agregó Díaz.

Qué dijo el presidente peruano

Luego de estas renuncias, Balcázar dio una cadena nacional en la que aseguró que "no intervino" en las negociaciones y que recomendó que sean las próximas autoridades quienes decidan la compra. "Debemos actuar con prudencia, hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para atender a tanta necesidad en agua potable, salud y educación", señaló.

Además, el presidente interino remarcó que "en ningun momento" tuvo la intención de generar una "confrontación con Estados Unidos". "Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de confrontación", sostuvo.

La decisión de Balcázar motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración de José Jerí. El proceso para adquirir 24 aviones de combate fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.

Cuándo es el balotaje

El balotaje para definir el próximo presidente está planificado para el próximo 7 de junio. Sin embargo, aún resta saber quién será el candidato que enfrente a la derechista Keiko Fujimori, quien ganó con 17% en la primera vuelta.

Hasta el momento, con el escrutinio oficial en 93,8%, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, que reivindica la figura del expresidente Pedro Castillo, se consolida en el segundo lugar, aunque apenas por 14 mil votos más que el ultraderechista Rafael López Aliaga.