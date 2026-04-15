La OEA advierte por "teorías de fraude" en Perú y la oposición llama a movilizar

La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció que algunos "problemas logísticos" en las elecciones del domingo en Perú "alimentaron narrativas de fraude" durante la jornada electoral. Los diplomáticos le pidieron al país andino "identificar con precisión" las causas de la demora de la llegada del material electoral a los centros de votación, a la par que el jefe de la Justicia Electoral peruana se defendió alegando que fueron "errores puntuales" que no modificaron el resultado. La oposición habla de "destrozo electoral" por la mala administración del conteo de votos.

Tras meses de crisis política que en Perú, con dos presidentes destituidos en los últimos seis meses, las elecciones estuvieron lejos de ser en paz y tuvieron que extenderse hasta el lunes por problemas en los centros de votación. Hasta el lunes a la mañana se habían contabilizado el 55% de las actas, al mismo tiempo que había al menos 52 mil personas votando. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza el conteo, seguida por Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. La atomización del voto entre decenas de postulantes retrasa los resultados y confirmó un escenario de segunda vuelta, aunque todavía no se sabe quién irá a esa instancia porque ningún candidato alcanzó siquiera más del 20%.

Con los señalamientos de irregularidades de la OEA, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, negó este martes ante el Congreso las acusaciones en su contra por las supuestas irregularidades durante la jornada electoral del domingo, al asegurar que se trató de un "error puntual".

"Insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima Oeste y Lima Sur, que perjudicaron de manera directa a residentes de tres distritos del sur de Lima, donde no pudimos llegar con paquetes electorales, que tuvieron que realizar su elección no ese día, sino el lunes 13", afirmó Corvetto ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En paralelo, el clima político se recalentó aún más tras la reacción de sectores opositores. El candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció un "destrozo electoral" y llamó a movilizarse en las calles, en una escalada discursiva que refleja el impacto político de los problemas registrados durante la jornada de votación.

"Se ha saboteado de más de 20 maneras un proceso electoral que tenía que ser limpio y puro", afirmó López Aliaga.

Qué dice el informe de la OEA sobre las elecciones en Perú

La Misión de la OEA en Perú dice textual que hubo "fallos logísticos en comicios avivaron teorías de fraude", según un informe preliminar presentado en Lima tras las elecciones generales. El equipo, encabezado por Víctor Rico, señaló que los retrasos en la apertura de centros de votación, en algunos casos por la falta de material electoral, generaron largas filas y obligaron a más de 52.000 ciudadanos a votar al día siguiente.

De acuerdo al relevamiento, al menos 13 centros en la capital no pudieron abrir a tiempo por problemas en la distribución de insumos. La misión observó 358 locales y determinó que el horario promedio de apertura se extendió "más allá de lo establecido" por la normativa, lo que contribuyó a amplificar sospechas en sectores políticos que ya cuestionaban el proceso incluso antes de los comicios.

El informe también advirtió que este contexto fue agravado por campañas de desinformación en redes sociales, donde circularon noticias falsas sobre cambios en los horarios de votación. En ese marco, la OEA subrayó que no se presentaron pruebas que respalden las denuncias de fraude, aunque sí reconoció que las fallas logísticas facilitaron la propagación de esas versiones.

Frente a este panorama, el organismo recomendó a las autoridades peruanas identificar con precisión las causas de los errores, fortalecer la planificación logística y realizar simulacros que permitan anticipar problemas en futuras elecciones. También instó a revisar los planes de contingencia para garantizar que el derecho al voto no se vea afectado.