Boca de urna en Perú: la hija de Fujimori y un ultraconservador pasan al balotaje presidencial

Luego de una jornada marcada por los problemas para habilitar todos los centros de votación, cerraron los comicios en Perú para elegir presidente y renovar las dos cámaras del Congreso y el Parlamento andino, el Legislativo regional. Ni bien se dieron las 18 (20 hora argentina), la empresa Datum publicó su encuesta de boca de urna que dio ganadora a la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko, con 16,5%. Segundo quedó el ex alcalde de Lima y dirigente ultraconservador Rafael López Aliaga con 12,8%. De confirmarse estos números, serán los dos candidatos en el balotaje del próximo 7 de junio.

En tercer lugar, siempre según el sondeo a boca de urna de Datum Internacional, lo ocupa Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 11,6%, mientras que Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, alcanzó el 10,5%. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, logró el 10% de los votos, seguido de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 8,6% y Carlos Álvarez, de País para Todos, alcanzó el 7,1% de las adhesiones.

La jornada electoral

Más de 27 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar este domingo y el horario para hacerlo se extendió hasta las 20 (hora de Argentina) debido al retraso en la apertura de mesas en algunos puntos del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desarrolló un sitio web para que todas las personas puedan hacer seguimiento de los resultados oficiales de los comicios. Esto, según detalló la entidad, de acuerdo con cómo las actas electorales se procesan en los centros de cómputo de todo el país.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que el organismo tendrá para la medianoche los resultados al 60% en su sitio web. “Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60 % del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, detalló el funcionario.

Sobre cuándo se podrían tener los resultados de la elección al 100%, Corvetto indicó que no podría señalar cuándo se dará esto, debido a que puede haber actas observadas que tendrían que ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Uno por uno, los 35 candidatos presidenciales en Perú