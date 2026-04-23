Tras el desfinanciamiento de Nación, La Rioja advierte riesgo de colapso en el sistema sanitario

Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Remediar, el Gobierno de la provincia de La Rioja denunció las consecuencias que tiene el desfinanciamiento del sistema público de salud por parte de Javier Milei, y advirtió sobre el impacto directo en programas esenciales. Además, anticiparon acciones en el Congreso de la Nación para reclamar la restitución de los mismos.

El planteo se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la diputada nacional Gabriela Pedrali; junto el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; y a la coordinadora del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello. En esta línea, el titular de la cartera sanitaria advirtió que la provincia atraviesa un escenario crítico debido a la discontinuidad o reducción de múltiples programas que históricamente se ejecutaban de manera articulada entre Nación y provincias, lo que afecta la eficacia del sistema público.

En esta línea, el ministro Vergara remarcó la situación del reciente programa eliminado al que definió como “estructural y vital”, ya que garantiza el acceso a medicamentos esenciales a millones de argentinos. Según explicó, este programa, que durante más de dos décadas abasteció a centros de salud de todo el país, sufrirá una drástica reducción: de un vademécum de más de 70 medicamentos pasará a contar con solo 3, limitados a patologías cardiovasculares.

En La Rioja, el programa abastecía a más de 100 centros de salud y hospitales, con alrededor de 3.400 botiquines anuales y la gestión de más de 360.000 recetas por año. La reducción impactará directamente en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC y en la población infantil, que dejarán de recibir tratamientos esenciales en el primer nivel de atención.

Medicamentos oncológicos

El titular de la cartera también habló sobre la interrupción en la provisión de medicamentos oncológicos, que anteriormente eran garantizados por el Instituto Nacional del Cáncer. Ante esta situación, la provincia debió asumir la compra con fondos propios para sostener los tratamientos, lo que genera demoras debido a los procesos administrativos. “Nuestra prioridad es no interrumpir ningún tratamiento, pero los tiempos de compra muchas veces juegan en contra y eso afecta directamente a los pacientes”, señaló el referente de la cartera sanitaria.

Asimismo, advirtió que la reducción de medicamentos en el primer nivel de atención provocará una sobrecarga en hospitales y guardias, ya que los pacientes dejarán de encontrar respuestas en los centros de salud, generando un riesgo de saturación del sistema.

Junto a esto el ministro también alertó sobre el impacto en otros componentes estructurales del sistema sanitario. En relación a las residencias médicas, señaló que el Estado Nacional “se retiró del financiamiento y de la regulación, dejando de garantizar los recursos y el marco normativo que sostenía la formación de especialistas”, lo que generó un vacío legal y presupuestario que obliga a las provincias a hacerse cargo integralmente del sistema para asegurar su continuidad.

Acciones en el Congreso

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Pedrali expresó su preocupación por el impacto de estas medidas a nivel federal y señaló que “no solo se trata de la desaparición de programas, sino del desfinanciamiento de todo el sistema de salud”. La legisladora cuestionó el recorte en políticas destinadas a adultos mayores, la disminución en la distribución de vacunas y la discontinuidad de programas sanitarios esenciales.

Pedrali informó que, desde el Congreso de la Nación, el bloque de Unión por la Patria impulsará una reunión plenaria de comisiones para rechazar la reducción del programa Remediar y presentar pedidos de informes al Ejecutivo Nacional sobre el futuro de estas políticas. Además, no descartó avanzar en acciones legislativas y judiciales para exigir la restitución de los programas afectados.

Para concluir, las autoridades provinciales coincidieron en señalar que el retiro del Estado nacional de sus responsabilidades sanitarias pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud y advirtieron que, de mantenerse estas medidas, podría producirse un colapso en la atención. Además, destacaron el esfuerzo del Gobierno provincial por sostener y fortalecer el sistema, priorizando el acceso a la salud como un derecho fundamental para todos los riojanos y riojanas.