Fin del Programa Remediar: cuáles son los medicamentos discontinuos y qué se sabe hasta el momento

Fin del Programa Remediar: cuáles son los medicamentos afectados y qué se sabe hasta ahora

El gobierno de Javier Milei avanza con el recorte de la política sanitaria y definió la reducción del Programa Remediar, creado en 2002 para garantizar la provisión gratuita en el primer nivel de atención. El Ministerio de Salud detalló que la nueva etapa del plan se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral, entre otros.

Los medicamentos incluidos hasta ahora eran amplios; entre ellos analgésicos, antibióticos, antiácidos, antiasmáticos, corticoides, antiespasmódicos, ginecológicos y cardiovasculares. Un informe sanitario denunció la reducción de los 79 fármacos del vademécum a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares.

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En una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el director nacional de Medicamentos, Luis Gorostordoy, informó la restructuración del Programa Remediar. “El objetivo de la iniciativa es redefinir, junto a los ministros de las 24 jurisdicciones, la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención para garantizar una mayor eficiencia y trazabilidad. La nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”, detalla el comunicado oficial.

Según supo El Destape, el nuevo Remediar comenzará a regir plenamente a partir de septiembre y la cartera sanitaria se hará cargo de la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo que los gobiernos provinciales no proveen a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Tratar la hipertensión arterial previene la enfermedad, la discapacidad y la muerte provocadas por este factor de riesgo.

De esta manera, se prevé una primera etapa de distribución dirigida a centros de atención primaria que cumplan con criterios técnicos específicos, entre ellos la implementación de las guías clínicas nacionales, el uso de receta electrónica, el monitoreo de indicadores y la garantía de trazabilidad de los tratamientos.

De 79 medicamentos esenciales a solo tres: qué se discontinuó y qué quedó en pie

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, Remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El vademécum incluía 79 presentaciones farmacológicas, desde medicamentos para diabetes e hipertensión hasta antibióticos, corticoides y antiparasitarios. La eliminación del programa implica que esos 79 medicamentos se reducen a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares, denuncia el estudio.

Fin del Programa Remediar: cuáles son los medicamentos afectados y qué se sabe hasta ahora

“El cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, señala el informe que hace hincapié en el impacto sanitario de la discontinuidad en tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes que aumentan el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Ahora dependerá de la capacidad de compra de cada paciente o de las provincias.

Uno por uno los medicamentos discontinuos del Remediar y cuáles siguen vigentes: detalle de los cambios, según el informe

Medicamentos discontinuados (79 presentaciones):

Crónicos prevalentes: insulina y antidiabéticos orales, antihipertensivos, tratamientos para hipotiroidismo, EPOC y asma.

Agudos frecuentes: antibióticos para infecciones respiratorias y urinarias, corticoides, antiparasitarios, sales de rehidratación oral, analgésicos y antiinflamatorios.

Otros esenciales: tratamientos para anemia, afecciones dermatológicas y problemas de salud bucodental.

Estos fármacos eran distribuidos en más de 8.000 centros de salud y cubrían aproximadamente el 85–90% de las patologías más comunes en el primer nivel de atención.

Medicamentos que quedaron (3 presentaciones):

Enfermedades cardiovasculares:

Un antihipertensivo básico.

Un antiagregante plaquetario.

Una estatina para control de colesterol.



El impacto del recorte del programa Remediar en las provincias

El estudio detalló que el caso de Tierra del Fuego muestra la magnitud del recorte ya que según datos oficiales, las entregas de medicamentos se redujeron de 143.652 unidades en 2023 a apenas 42.966 en 2025, una caída cercana al 70% en dos años. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el deterioro fue igualmente contundente. Los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 en 2023 a 1.132 en 2026.

Los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110 y las unidades mínimas de medicamentos se redujeron de 10.458.567 a 4.636.253, más de un 55% menos Esta situación obliga a las provincias a asumir compras propias mediante licitaciones, incrementando el esfuerzo fiscal local. Santa Fe, por ejemplo, debió avanzar en procesos de adquisición para cubrir la demanda que antes garantizaba la Nación.

Fin del Programa Remediar: cuáles son los medicamentos afectados y qué se sabe hasta ahora

Por su parte, según supo este medio la medida se definió luego de detectar la falta de "un seguimiento y trazabilidad a lo largo del tiempo" que "derivó en innumerables casos de malversación de los kits, en la venta ilegal de medicamentos o incluso en el uso político con entregas por fuera de las salas de atención primaria de salud". "Menos del 10% de los CAPS reportaba efectivamente qué se hacía con ellos, por eso no se conoce el impacto sanitario del programa", trascendió desde la cartera sanitaria.

El caso de Buenos Aires: Kreplak advirtió “el desastre total”

En este marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue categórico: “Desde cualquier punto de vista, es un desastre total”. Sus declaraciones reflejan la gravedad de la eliminación de un programa que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes. Kreplak recordó que Remediar nació en 2002, tras la crisis de 2001, cuando casi la mitad de la población no tenía acceso a medicamentos. “Fue una respuesta a una crisis sanitaria gravísima”, explicó en Radio 750. El ministro subrayó el alcance federal del programa: “Hay lugares del interior donde no hay farmacias. El único acceso a medicamentos es a través del Estado. Estamos hablando de 20 millones de personas”.

La eliminación del suministro gratuito implica que millones de pacientes deberán acudir a guardias hospitalarias por cuestiones básicas. “Si sacás eso, el sistema va a colapsar”, advirtió. Kreplak también alertó sobre el contexto estacional: “Estamos entrando en el invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Es el peor momento para retirar medicamentos”.