Reducción nacional de medicamentos: crece la preocupación en La Rioja por cambios en el programa Remediar

Tras la decisión del Gobierno nacional de reformular el Programa Remediar con una reducción del vademécum de medicamentos en el primer nivel de atención, crece la preocupación en las provincias del NOA (La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero) por su impacto sanitario.

En una reciente reunión entre las carteras sanitarias del NOA y la Mesa de Medicamentos y Vacunas, se informó que a partir de septiembre los botiquines del programa contarán con solo tres medicamentos, priorizados para patologías cardiovasculares. Este cambio profundiza el recorte previsto en el nuevo esquema de distribución.

El cronograma oficial establece una transición gradual: durante los meses de junio, julio y agosto se entregarán botiquines con 16 medicamentos, enfocados principalmente en antibióticos, tratamientos cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Actualmente, se distribuyen los correspondientes a abril con 56 tipos de fármacos, mientras que en mayo se prevé una entrega complementaria con 30, lo que ya marca una disminución significativa.

Frente a este escenario, las provincias del NOA solicitaron precisiones sobre la implementación del nuevo esquema y advirtieron sobre su posible impacto en la atención primaria. Como respuesta, se acordó avanzar en reuniones técnicas específicas para analizar la aplicación de la medida en cada jurisdicción.

Sumado a esto, también se reiteró el reclamo por el faltante de vacunas del calendario nacional, una situación que compromete las estrategias de inmunización y genera preocupación en los sistemas de salud locales.

De esta manera, las provincias solicitaron precisiones sobre la implementación del nuevo esquema y advirtieron sobre su posible impacto en la atención primaria. Como respuesta, se acordó avanzar en reuniones técnicas específicas para analizar la aplicación de la medida en cada jurisdicción.

El rediseño del programa busca concentrar recursos en enfermedades que representan las principales causas de mortalidad en Argentina. En una primera etapa, la distribución se focalizará en centros de salud que cumplan con determinados criterios técnicos, como la aplicación de guías clínicas nacionales, el uso de receta electrónica, el monitoreo de indicadores y la trazabilidad de los tratamientos.

Acerca del Programa Remediar

El Programa Remediar fue creado en 2002 con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su distribución directa en centros de salud. En la actualidad, alcanza a más de 8.000 instituciones en todo el país y cubre cerca del 80% de las consultas del primer nivel de atención, beneficiando a alrededor de 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público.

En su esquema vigente, los botiquines incluyen 79 presentaciones de medicamentos esenciales, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, broncodilatadores y tratamientos para enfermedades crónicas.

La reducción anunciada implica un cambio sustancial en el alcance del programa, ya que prioriza exclusivamente la atención de enfermedades cardiovasculares y reduce la cobertura de otras líneas de cuidado fundamentales.