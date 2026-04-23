Jonatan Viale le soltó la mano al gobierno de Javier Milei: "Aviso..."

La crítica del periodista a Javier Milei.

Jonatan Viale realizó un duro análisis en su programa de TN sobre la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde el comienzo de su editorial, el periodista dejó en claro su postura respecto al conflicto político dentro del oficialismo. “La explicación de por qué la relación entre los Milei y la vice es irrecuperable”, afirmó, marcando que, a su entender, el vínculo entre ambos atraviesa un punto sin retorno.

En ese contexto, Viale cuestionó el momento elegido para profundizar las diferencias públicas entre el Presidente y su vice. “La pregunta es: ¿es un buen momento para jugar a los Pimpinela?”, planteó, utilizando una metáfora para referirse a los cruces y tensiones políticas que se exponen públicamente. “De un lado y del otro lo digo”, sostuvo, intentando marcar una mirada crítica general sobre el manejo del conflicto.

Datos que alarman

Durante el editorial, Viale apoyó su análisis en cifras sociales recientes para remarcar la gravedad del contexto argentino. “Datos de la UCA que se conocieron hoy. 53% de los niños y adolescentes son pobres. Venía peor eh, aviso”, señaló, poniendo el foco en la situación social y económica del país.

El periodista profundizó esa preocupación al mencionar otro indicador que consideró especialmente alarmante: “El 30% de los chicos no come regularmente en Argentina”. Con estos datos, buscó enfatizar que la dirigencia política debería priorizar los problemas estructurales por encima de las disputas internas.

Sobre el cierre, Viale apuntó directamente contra la vicepresidenta con una crítica personal y política. “¿Estamos para que gente grande haga estos papelones? Y lo digo por vos Victoria”, expresó.