Soledad Pastorutti y Luck Ra volverán a unirse con el deporte para la exhibición de Franco Colapinto en Palermo.

Soledad Pastorutti y Luck Ra serán las estrellas del domingo y crece expectativa en Buenos Aires para la exhibición de Franco Colapinto, que tendrá lugar en un circuito especialmente montado alrededor del Monumento a los Españoles, en Palermo. Este evento promete ser histórico para el automovilismo argentino, ya que el piloto girará con un Fórmula 1 en un trazado callejero único.

La jornada comenzará con la música en vivo a las 11:50 y la popular cantante de folklore abrirá el escenario con su show. Más tarde, a las 13:55, será el turno del joven referente del cuarteto, quien pondrá ritmo urbano al evento. Entre ambos espectáculos, a las 12:45, se realizará la salida a pista del Safety Car, anticipando la gran presentación de Colapinto.

El evento se extenderá por aproximadamente seis horas y se desarrollará sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento, entre Bullrich y Casares/Ugarteche y entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, respectivamente. Desde las 9 de la mañana, el público podrá ingresar al circuito para disfrutar de la exhibición y la atmósfera festiva que rodeará el área.

Los organizadores aconsejan a los asistentes utilizar transporte público para llegar al lugar, recomendando colectivos y la línea D del Subte, con parada en Plaza Italia. Además, aclararon que no estará permitido acampar ni llevar paraguas, y que la venta ambulante quedará prohibida para garantizar el orden y la seguridad.

Franco Colapinto en un recorrido por Buenos Aires.

Para complementar la experiencia, se habilitarán dos Fan Zones públicas ubicadas en Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (con accesos por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento). En estos espacios habrá escenarios equipados con pantallas, donde se ofrecerán shows, DJs y la presentación especial de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica gracias a los foodtrucks que se instalarán en las zonas de fanáticos, aportando un toque sabroso a la jornada.

Franco Colapinto suma un legendario Mercedes a su exhibición en la Ciudad de Buenos Aires

El pilarense conducirá el mítico Lotus E20 en un circuito de aproximadamente 2 kilómetros que se armará por la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, cerca del Monumento a los Españoles. Ahora bien, se reveló que el Lotus E20 no será el único coche que conducirá el piloto argentino en su visita a la Ciudad de Buenos Aires.

También usará uno de los legendarios autos que condujo Juan Manuel Fangio en su paso por la F1. Se trata del Mercedes-Benz W196, con el que “El Chueco” ganó los campeonatos del mundo de 1954 y 1955, su segundo y tercer título en la máxima categoría, respectivamente.