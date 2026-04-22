Jubilados marchan contra Milei y Jalil: pieden aumento y rechazan la Ley de Glaciares

Jubilados de Catamarca realizaron una nueva marcha este miércoles contra el ajuste del presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil. De la movilización también participaron organizaciones sociales, el sector de discapacidad, ambientalistas y la comunidad en general, que evidenciaron sus reclamos relacionados con derechos previsionales, sanitarios y laborales.

Entre las principales consignas que detalló el medio InfoRama, los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma de la ley de Glaciares y señalaron su preocupación por la crisis del sistema de salud, además de reclamar por la defensa de los convenios laborales y el derecho a huelga.

En cuanto a los pedidos concretos, los titulares jubilaciones y pensiones exigen un aumento acorde al costo de la canasta básica, la restitución de medicamentos con cobertura del 100%, la implementación de una ley de moratoria previsional y el fin de intervenciones en organismos la ANSES.

Mientras la inflación no para de subir y los gastos fijos se agrandan a un ritmo acelerado, la administración libertaria confirmó la entrega de este bono que permanece congelado desde marzo de 2024, sin actualizaciones. De esta forma, en el trimestre febrero-abril, las jubilaciones que incluyen este bono se ubican un 18,8% por debajo del nivel registrado en el último tramo del gobierno anterior.

Los haberes jubilatorios logran revertir la tendencia negativa: en marzo volvieron a retroceder y ya suman nueve meses seguidos de pérdida. En este contexto, muchos abuelos deben recurrir a estrategias adicionales para sostener su consumo, desde reducir necesidades básicas hasta endeudarse o depender de ayuda familiar.

Jubilados marcharon contra las decisiones de Jalil: peligra el futuro de 700 glaciares de Catamarca

Durante la marcha, los organizadores manifestaron su oposición a acuerdos políticos que, según sostienen, respaldan reformas en perjuicio de estos sectores, en referencia al gobernador Jalil y su respaldo a los polémicos cambios de Milei.

A comienzos de abril, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. La Cámara Baja aprobó el proyecto que ya venía con media sanción del Senado y que habilita a que cada provincia defina su área periglaciar. El texto contó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstensiones. Para obtener luz verde, la normativa presentó el respaldo de los legisladores catamarqueños por orden de Jalil.

De los cinco representantes catamarqueños en la Cámara baja, cuatro votaron a favor de la iniciativa: Adrián Brizuela (La Libertad Avanza); Fernanda Ávila (Elijo Catamarca); Fernando Monguillot; (Elijo Catamarca) y Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca). Mientras que la diputada de Unión por la Patria Claudia Palladino votó en contra.

El apoyo de Jalil a la Ley de Glaciares se condice una vez más con el acompañamiento provincial que ya tuvo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que realizó Catamarca, distrito que asciende a 691 glaciares en todo su territorio. La reforma libertaria "conserva la prohibición" de realizar actividades en glaciares que tengan funciones hídricas esenciales, pero abre la puerta a evaluar proyectos en otras zonas con presencia subterránea.