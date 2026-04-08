Ley de Glaciares: Jalil respalda a Milei y crecen las alertas por la explotación en zona periglaciar de Catamarca

La Cámara de Diputados comenzó el debate sobre la Ley de Glaciares, en la que legisladores de Catamarca, conducidos por Raúl Jalil, acompañarán el proyecto de Javier Milei. Mientras que especialistas denuncian la falta del proyecto en la delimitación de zonas periglaciares, ciudadanos de localidades mineras ya adelantaron que no hay un retorno de las riquezas a sus localidades. El Destape se contactó con el Ministerio de Agus, Energía y Medio Ambiente provincial pero no hubo respuesta por estos motivos al cierre de esta nota.

El apoyo de Raúl Jalil a la Ley de Glaciares se condice una vez más con el acompañamiento provincial que ya tuvo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que realizó Catamarca, distrito que asciende a 691 glaciares en todo su territorio. La reforma libertaria "conserva la prohibición" de realizar actividades en glaciares que tengan funciones hídricas esenciales, pero abre la puerta a evaluar proyectos en otras zonas con presencia subterránea.

El proyecto, además, delega en las provincias las evaluaciones de impacto ambiental, lo que genera interrogantes sobre la homogeneidad de los controles gubernamentales y su capacidad para conciliar los intereses económicos de gobierno con la protección ambiental.

"La reforma nos hace ruido porque los gobiernos provinciales van tomando decisiones y los vecinos siempre somos los últimos en enterarnos cuándo la empresa ya esta instalada", exclamó Jorge, prestador de servicios turísticos de Fiambalá. "La empresas que ya están en Fiambalá tienen 1000 operarios, y solo 300 son de acá, que encima son cargos bajos", ejemplificó.

Un ejemplo catamarqueño

Fiambalá es una de las ciudades que encabeza las mayores explotaciones mineras de cobre y plata del país, mientras que, paralelamente, sus vecinos se dedica al sector turístico. "Acá el único glaciar visible de la cordillera mide 22km y es el que nutre el Balcón de Pissis. Pero en toda la zona hay muchas lagunas, por lo que se supone la gran cantidad de glaciares subterráneos que alimentan esa vertiente", detalló Jorge, prestador turístico de la zona que también destacó la explotación del litio que ya hay en la zona desde 2018.

En este mismo sentido, el vecino de Fiambalá alertó sobre los cambios geográficos. "La laguna turquesa, que posee 10 kilómetros de extensión, tuvo una reducción de 25 metros de su periferia de agua, y sospechamos que se está yendo para una zona de explotación", recalcó y comentó que está misma es utilizada para consumo humano y para producción de viñas en la zona. "Es importante entender que en época estival, puede faltar agua hasta por 70 días", aclaró Jorge.

Además, detalló que "si no fuese por el turismo, su población sería muy indigente", por lo que muchos pobladores temen por los avances y en la destrucción de los distintos lagos y su fauna autóctona como flamencos andinos. "Hace pocos días se firmó un acuerdo con una empresa internacional en la explotación de oro y cobre de un lugar que se llamo Valle Ancho. Muchas otras también piden la exploración, que encima quieren trabajar cerca del inicio de un río que alimenta la zona", sentenció.