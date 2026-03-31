Inflación de marzo: más presión en la última semana y estimaciones que arrancan en 3%

La inflación de marzo volvió a mostrar presión en los precios durante la última semana y cerraría cerca del 3%, según estimaciones de la consultora Eco Go. El dato confirma la persistencia de aumentos en alimentos, transporte y servicios, mientras los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo frente a una dinámica inflacionaria que no logra desacelerar.

Los precios volvieron a subir en la cuarta semana de marzo, con un incremento del 0,4% en alimentos y bebidas, de acuerdo al relevamiento de Eco Go. El dato confirma que, pese a cierta moderación respecto de meses anteriores, la inflación mantiene una inercia difícil de quebrar. En el acumulado mensual, los alimentos registraron una suba del 1,9%, con aumentos sostenidos en productos clave de la canasta básica.

Entre los rubros que más presionaron se destacan las carnes, con un incremento cercano al 4% mensual, impulsado por la menor oferta y el sostenimiento de las exportaciones. También se registraron subas en bebidas e infusiones, mientras que frutas y verduras mostraron caídas que ayudaron a moderar parcialmente el índice.

Inflación de marzo: el índice cerraría en torno al 3%

Las estimaciones preliminares indican que la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% mensual, consolidando un nivel elevado. El dato estuvo impulsado principalmente por:

Educación, con una suba del 12%, por el inicio del ciclo lectivo

Transporte y comunicación, que aumentó más del 5%

Servicios regulados, con incrementos en tarifas, prepagas y transporte

A esto se sumó el impacto de los combustibles, que registraron subas significativas y siguen actuando como un factor multiplicador de costos en toda la economía.

Salarios en caída y consumo en retroceso

En paralelo a la dinámica inflacionaria, el informe advierte que los salarios continúan deteriorándose en términos reales. Según los datos relevados, los ingresos acumulan una caída interanual del 2,6% en términos reales, lo que refleja el impacto directo de la inflación sobre el poder adquisitivo.

Este deterioro se traduce en cambios en los hábitos de consumo:

Sustitución de productos más caros por alternativas más económicas

Menor consumo de bienes durables

Mayor presión sobre el crédito y aumento de la morosidad

Qué puede pasar en abril: más presión inflacionaria

Lejos de mostrar un alivio, abril comenzará con nuevas presiones sobre los precios. El informe anticipó aumentos en tarifas de servicios públicos, subas en transporte, incrementos en alquileres y ajustes en medicina prepaga

Además, los aumentos recientes en combustibles aún no se trasladaron completamente a la economía, por lo que podrían impactar en los próximos meses a través de mayores costos logísticos y productivos.