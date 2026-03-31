Abril arranca con subas en tarifas, transporte y alquileres que presionan sobre los ingresos

Abril comienza con una nueva ronda de aumentos en rubros clave del gasto de los hogares, que abarcan desde tarifas de servicios públicos hasta transporte, salud privada y alquileres. Las actualizaciones se aplicarán desde el primer día del mes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y responden a mecanismos de indexación vigentes, ajustes en costos operativos y recortes en subsidios. En conjunto, configuran un escenario en el que el costo de vida mantiene una dinámica de incrementos mensuales.

El impacto de estos ajustes se da en un contexto en el que la inflación mostró una desaceleración respecto de los picos de 2024, pero continúa en niveles mensuales cercanos al 3%. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2,9% y las estimaciones privadas para marzo se mueven en torno a ese mismo rango. En este marco, los aumentos que comienzan en abril tienden a sostener la inercia inflacionaria, en especial en los componentes regulados y en aquellos vinculados a servicios.

La dinámica responde, en gran parte, a la continuidad de esquemas de actualización automática que combinan variaciones del IPC con ajustes específicos por sector. A su vez, la política de reducción de subsidios en energía y transporte implica un traslado progresivo de costos hacia los usuarios. Este proceso convive con ingresos que, en distintos segmentos del mercado laboral, muestran trayectorias heterogéneas, lo que impacta en la capacidad de absorción de estos incrementos.

En este escenario, abril se presenta como un mes con múltiples aumentos simultáneos que afectan distintos componentes del presupuesto familiar, desde los gastos fijos hasta los consumos cotidianos.

Los aumentos que comienzan en abril:

Transporte público (AMBA): colectivos

El boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires se ubica en $873,37 para tramos de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, y escala hasta $1.197,39 para recorridos superiores a 27 kilómetros. En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo pasa a $715,26, con valores crecientes según distancia. Para quienes no tengan la SUBE registrada, las tarifas superan los $1.300 en los tramos iniciales. El ajuste ronda el 4,6% y responde al esquema de actualización mensual vigente.

Subte (CABA)

El pasaje de subte aumenta un 4,9% y se ubica en $1.414. Para usuarios con SUBE sin registrar, el valor asciende a $2.248,26. La suba forma parte del esquema de incrementos escalonados que viene aplicando el Gobierno porteño en el sistema de transporte urbano.

Peajes

Las autopistas nacionales y metropolitanas registran aumentos que, en algunos corredores, superan el 30%. La actualización responde a la revisión de costos operativos y a los contratos de concesión. El impacto se concentra en usuarios que utilizan vehículos particulares de manera diaria, especialmente en accesos al AMBA.

Energía eléctrica

Las tarifas de electricidad tendrán incrementos en los cargos fijos y variables para usuarios de distribuidoras como Edenor y Edesur. En algunos casos, las subas alcanzan hasta el 17% en la provincia de Buenos Aires. Los valores varían según el nivel de ingresos y el esquema de segmentación, con diferencias entre usuarios subsidiados y no subsidiados.

Gas

El servicio de gas natural registra un aumento del 1,8% en las tarifas de distribuidoras como Metrogas. El ajuste se enmarca en la política de actualización periódica de precios del sector energético.

Agua (AySA)

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos aplica un incremento del 4% en las tarifas de agua y cloacas. La factura promedio alcanza los $29.094 mensuales sin impuestos, con diferencias según zonificación: $34.296 en zonas altas, $31.146 en zonas medias y $25.026 en zonas bajas.

Medicina prepaga

Las cuotas de las empresas de salud privada aumentan un 2,9%, en línea con el IPC de febrero. El ajuste alcanza a compañías como OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras prestadoras, y también impacta en copagos y servicios asociados.

Alquileres (contratos bajo ley anterior)

Los contratos que aún se rigen por la Ley 27.551 tendrán una actualización anual del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Este porcentaje refleja una desaceleración respecto de meses anteriores, aunque continúa en niveles elevados en términos nominales.

Telecomunicaciones (internet, cable y telefonía)

Las empresas del sector aplican aumentos cercanos al 3,5% en sus abonos mensuales. El porcentaje final depende del plan contratado y del proveedor, pero se enmarca en la dinámica de ajustes periódicos del rubro.

Combustibles

Se prevén actualizaciones parciales en los precios de naftas y gasoil, aunque el Gobierno decidió postergar la actualización plena de impuestos para moderar el impacto. Desde la Secretaría de Energía señalaron que “no vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril” con el objetivo de “mitigar impacto en surtidor” ante la suba del precio internacional del petróleo.