“Es privado”: en otro gesto político, Jalil admitió su reunión con Sáenz, pero evitó aclarar si fue en la casa de Lijo

El gobernador de Catamarca y aliado presidencial, Raúl Jalil, confirmó que participó del cumpleaños de su par salteño, Gustavo Sáenz, en Buenos Aires, pero evitó aclarar si el encuentro se realizó en la vivienda del juez federal Ariel Lijo, señalado como organizador del festejo. El dato cobra relevancia porque el magistrado tiene a su cargo causas sensibles, entre ellas las vinculadas a ANDIS y una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni. “Eso es un tema privado”, respondió Jalil en diálogo con Futurock, y describió el encuentro como "una pequeña reunión”.

Durante la entrevista, el mandatario buscó restarle peso político al episodio al señalar que “hay que desdramatizar un poco la política”. Sin embargo, versiones difundidas por distintos medios indican que el encuentro tuvo a Lijo como anfitrión y se realizó antes del regreso de Jalil a Catamarca.

"Justo Gustavo cumple años el mismo día que cumplía mi padre. Y yo justo me quedé en Buenos Aires ese día porque estaba mal el clima. Pero nada más que eso. Fue el cumpleaños de Gustavo, y eso es todo", justificó Jalil de manera titubeante.

Quién es Lijo

La información fue difundida inicialmente por el periodistaquien señaló que el encuentro se realizó en el marco de una comida organizada por el propio juez. “”, indicó, y agregó queEl juez, quien fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia,, la causa que investiga una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que alcanza al Presidente y a su hermana, Karina Milei.

El magistrado asumió en el expediente tras ser designado como reemplazante de Sebastián Casanello en la subrogancia del Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, tribunal que estuvo a cargo de Claudio Bonadio hasta su fallecimiento.

En sus más de dos décadas como juez federal, Lijo fue señalado por su rol en causas atravesadas por denuncias de persecución política, manejo discrecional de expedientes y vínculos con sectores de inteligencia. Con ese recorrido, Javier Milei lo postuló para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, el presunto encuentro en la casa del magistrado suma un nuevo elemento de análisis político. En medio de la crisis que atraviesan las provincias y de una serie de gestos de acercamiento del gobernador Raúl Jalil hacia el Gobierno nacional, la reunión refuerza las lecturas sobre un posible alineamiento con la Casa Rosada.

Sáenz homenajeó en inglés al embajador Lamelas

En la misma semana en que la provincia de Salta celebró sus 444 años, el gobernador Gustavo Sáenz decidió recibir al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con homenajes en inglés en la que marcó su clara alineación con el país del norte, tal como lo hace Javier Milei. En esa misma sintonía, Lamelas destacó los recursos del NOA y el atractivo que representan para inversiones internacionales a pocos días de la reforma de la Ley de Glaciares acompañada por el mandatario provincial.

Pero la diplomacia tuvo su momento más distendido fuera del despacho. El gobernador no solo le obsequió un tradicional poncho, similar al que utilizaba Martín Miguel de Güemes durante el periodo de la independencia, sino que además se animó a un mini show en una plaza pública: micrófono en mano y letra aprendida mirando el teléfono celular, entonó el clásico de Sinatra por fonética ante la mirada del embajador, que risueño acompañó también con su voz.

La escena, mitad gesto protocolar y mitad karaoke improvisado, cerró con aplausos y una frase que resumió el clima. “Un aplauso para el gobernador, que quiere mucho a los Estados Unidos”, lanzó Lamelas, entre risas y complicidad.

Lamelas y Sáenz ya habían forjado un vínculo en el mes de marzo cuando gobernadores aliados realizaron un viaje a Nueva York en la semana de Argentina Week, el foro institucional que reúne a las autoridades del gobierno argentino con el sector financiero y corporativo de los Estados Unidos. Cabe destacar que Sáenz figura entre los gobernadores alineados con la gestión de Javier Milei a través del acompañamiento de distintos proyectos en el Congreso de la Nación, tal como fue la reciente modificación a la Ley de Glaciares y la reforma laboral.