Moria Casán habló sobre el Caso Agostina Vega.

Moria Casán habló este jueves 4 de junio acerca del femicidio de Agostina Vega, la joven de apenas 14 años que fue violada y asesinada en Córdoba, caso que marcó a fuego la marcha del Ni Una Menos que tuvo lugar este miércoles, con epicentro en el Congreso ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La One fue entrevistada por Puro Show (El Trece) y ante ese micrófono hizo un profundo análisis sobre lo ocurrido con la niña; el panorama actual del feminismo y de las mujeres en roles de poder. "Este hecho último y cada pérdida de una mujer o un hombre por violencia de género es un horror, pero son muchas más las mujeres. Es todo muy conmovedor, el caso de Agostina te separa de la realidad, lo tenés que pensar como una distopía, porque si no, no podemos creer semejante saña y horror".

En la marcha del Ni Una Menos de este miércoles sobresalió el pedido de justicia por el Caso Agostina.

¿Qué dijo Moria Casán sobre los femicidios y el Ni Una Menos?

En ese sentido, sostuvo que "tratarlo en los medios es complejo porque se vuelve a matar y revictimizar". "Nosotros hacemos show y tenés que tener cuidado para no hacer el show de la indignación. Se mezcla todo, el dolor está ahí subyacente y por supuesto que de todas las familias que han perdido mujeres", expuso.

Además, opinó: "Creo que en el mundo hay un estancamiento a derechos conseguidos, no solamente acá. Hay una vuelta a la deshumanización, es una sociedad amachosfera. Se mezcla todo, la política, la gente que está cada vez más individualista y le importa poco el otro. En casos como este a todos nos interpela y después cada uno salva su pellejo, es una sociedad muy liquida en la que vivimos".

Por otra parte, señaló: "El análisis que hago es que la gente quiere más un celular que un hijo, porque es el sálvese quien pueda y hay que seguir la corriente". Acerca de la mujer, indicó: "Siempre se la denosta y se la trata de loca. Demasiado poco locas somos, imaginate que cada 28 días sangramos y se para solo. A partir de ahí tendríamos que ser las más locas del planeta, que agradezcan que somos esto y que los parimos a todos"

"Hace rato que el hombre esta muy enojado con la mujer, no se bancan el empoderamiento femenino que es extraordinario, al igual que la cantidad de mujeres que hay en el poder, en la literatura y en el cine", observó. Para terminar, concluyó: "Siempre fui una persona que dependió de mí, luché por mis derechos y conseguí todo lo que quería. El quererse, priorizarse y elegirse no se tiene que tomar como una acto de egoísmo, a la gente le cuesta mucho quererse. No hay que necesitar de la validación ajena, la propia validación es importante. Mi consejo es priorizarse, quererse, elegirse y seguir siempre para adelante".