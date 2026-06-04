Belloso contra todos en Rosario Central: palos a Milito en Racing, a Quintana y confirmación de Almirón

Gonzalo Belloso, cuestionó con dureza a Carlos Quintana, respaldó a Jorge Almirón en Rosario Central y dejó un mensaje indirecto para Diego Milito por la polémica con Racing.

La conferencia de prensa de Gonzalo Belloso dejó varios títulos resonantes en Rosario Central. El presidente canalla no solo confirmó la continuidad de Jorge Almirón pese a las recientes críticas, sino que también cargó contra Carlos Quintana por su ausencia en los entrenamientos y respondió, por elevación, a los cuestionamientos de Diego Milito en Racing tras la polémica eliminación en el Torneo Apertura.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia estuvo relacionado con la situación de Quintana. El defensor, de 28 años, atraviesa un conflicto con el club y Belloso no ocultó su malestar por la actitud que tomó el futbolista.

El presidente cuestionó que el zaguero no se haya presentado a entrenar y confirmó que se iniciará un procedimiento interno para analizar su situación. “Es una falta de respeto lo que hizo Quintana”, arrancó el directivo. Además, recordó el respaldo que recibió el jugador por parte de la institución en momentos difíciles de su carrera y se mostró decepcionado por la manera en que se desarrolló el conflicto.

Según explicó el dirigente, Rosario Central le renovó y mejoró considerablemente el contrato cuando atravesaba una lesión importante. Por eso, consideró injustificada la postura actual del defensor. “Lo cuidamos siempre y le firmamos el mejor contrato de su vida cuando estaba lesionado. ¿Cómo se puede ser tan desagradecido?”, sostuvo.

El mensaje por elevación a Diego Milito por Racing

Otro de los ejes de la conferencia tuvo como destinatario indirecto a Milito. El presidente de Racing había manifestado su descontento tras la eliminación de la "Academia" frente a Rosario Central y había asegurado que se sintió "robado" y que el fútbol argentino "está roto".

Sin mencionarlo directamente, Belloso respondió a esas declaraciones y rechazó las acusaciones que suelen vincular al "Canalla" con supuestos beneficios arbitrales o influencias de poder. “Me tienen podrido con que digan que somos el equipo del poder. Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado", afirmó.

El dirigente remarcó que el único respaldo con el que cuenta Rosario Central es el de sus hinchas y cuestionó la doble vara que, según él, utilizan algunos dirigentes cuando analizan determinadas situaciones. También lanzó una indirecta relacionada con la reprogramación de un encuentro de Copa Argentina, en relación a Racing, una decisión que había generado polémica semanas atrás. Las declaraciones reavivan una disputa mediática que comenzó después de la serie entre Rosario Central y Racing y que todavía sigue generando repercusiones dentro del fútbol argentino.

Gonzalo Belloso defendió a Jorge Almirón pese a las críticas

En un momento donde el clima deportivo no es el ideal para Rosario Central, Belloso decidió respaldar públicamente a Almirón. El entrenador había quedado bajo la lupa luego de la eliminación en la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata y de la derrota ante River en las semifinales del Torneo Apertura.

Sin embargo, el máximo dirigente del club fue contundente al ratificarlo en el cargo y dejó en claro que la institución no tiene pensado interrumpir el proyecto deportivo. “No encuentro motivos para que se vaya. Siempre dije que somos un club que no abandona los procesos”, aseguró Belloso durante la conferencia.

Incluso, el presidente utilizó una frase llamativa para graficar el nivel de cuestionamientos que recibe el DT. “Hasta mi mamá me pidió que se vaya Almirón, pero vamos a continuar con el proceso”, expresó entre risas.

La dirigencia considera que el ciclo todavía tiene margen para evolucionar. Más allá de los resultados recientes, valoran que el equipo haya competido en tres frentes durante la temporada: Torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Los números de Almirón que sostienen su continuidad

Más allá de las críticas de una parte de los hinchas, la dirigencia entiende que Almirón mantiene argumentos deportivos para seguir al frente del equipo. Durante sus primeros seis meses de gestión, el entrenador obtuvo el 62% de los puntos disputados y logró una victoria importante en el clásico rosarino como visitante, uno de los objetivos más valorados por el público canalla.

Si bien los resultados en las competencias de eliminación directa dejaron sabor amargo, Belloso considera que el proyecto aún no alcanzó su techo. “Vamos a hablar con todas las personas necesarias para ver qué falta para volver a ser campeones”, explicó.

La intención de Rosario Central es reforzar algunos sectores del plantel y darle continuidad al trabajo del cuerpo técnico con la expectativa de pelear nuevamente por títulos durante la próxima temporada.