El sector de discapacidad protestó contra el ajuste de Milei

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Familiares, prestadores y organizaciones del colectivo de discapacidad realizaron una protesta frente al Ministerio de Salud en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y al nuevo proyecto sobre pensiones por invalidez. La movilización expuso el creciente malestar del sector, que denuncia recortes, demoras en pagos y cambios normativos que podrían restringir el acceso a derechos básicos.

La manifestación reunió a distintos actores vinculados a la discapacidad que alertaron por una situación crítica: atrasos en los pagos a prestadores, riesgo de interrupción de tratamientos y falta de actualización de aranceles.

El reclamo no es nuevo, pero se intensificó en los últimos meses. Desde que asumió Milei, las políticas de recorte del gasto público incluyeron auditorías y revisiones en las pensiones no contributivas por invalidez, lo que generó incertidumbre entre beneficiarios y profesionales.

En ese marco, los manifestantes apuntaron también contra el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encargada de gestionar las pensiones y políticas del área, y exigieron respuestas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El proyecto de ley del Gobierno

La protesta se da en paralelo al avance de un proyecto oficial que modifica el sistema de pensiones por invalidez, uno de los puntos más sensibles del conflicto. La iniciativa busca endurecer los criterios de acceso y reforzar controles bajo la premisa de detectar irregularidades. Sin embargo, desde el sector advierten que los cambios podrían dejar afuera a miles de personas. Entre las críticas más fuertes aparece la redefinición de los requisitos médicos y socioeconómicos, lo que implicaría un giro hacia un modelo más restrictivo.

Además, especialistas y organizaciones cuestionan el enfoque del proyecto, al considerar que pone el foco en el supuesto fraude en lugar de garantizar derechos. Este debate se suma a otras polémicas recientes en torno a la política oficial en discapacidad, que ya había sido señalada por endurecer criterios para acceder a beneficios.

Las fotos de la protesta, por Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

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