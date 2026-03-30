El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados de $70.000

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. El extra se hará efectivo durante abril y tendrá carácter no remunerativo.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 213/2026 y se hará efectiva durante abril, según precisaron fuentes oficiales. De esta manera, el Ejecutivo busca compensar los retrasos en la actualización de haberes, sin embargo, el monto del bono no fue modificado según la inflación de cada mes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tal como se viene aplicando desde hace casi dos años, el beneficio alcanzará a jubilados del régimen general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas. Asimismo, el decreto establece que el bono será liquidado por titular y tendrá carácter no remunerativo, lo que implica que estará exento de descuentos o deducciones. En consecuencia, el monto no será computable para otros conceptos ni influirá en el cálculo de futuras actualizaciones de haberes.

Quiénes reciben el bono

Para quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo garantizado, el bono se abonará en su totalidad, mientras que quienes superen ese umbral recibirán el monto necesario para alcanzar la suma mínima más el refuerzo, sin exceder los $70.000.

Según los considerandos de la norma, la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde julio de 2024 -que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor- no logró revertir completamente los efectos adversos acumulados por la legislación anterior. Por ello, el Gobierno decidió mantener la política de otorgar bonos extraordinarios como mecanismo de compensación frente a la pérdida de ingresos reales.

En términos concretos, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en abril en $380.286,25. Con el bono, quienes perciban la mínima cobrarán un total de $450.286,25. En el caso de los beneficiarios de la PUAM, que equivale al 80% de un haber mínimo, el ingreso será de $304.243,19. Al sumar el refuerzo, la cifra final ascenderá a $378.314,27.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez quedarán en $266.170,81, pero con el bono los titulares recibirán $340.289,48. En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más, que equivale a una jubilación mínima, se fijará en $380.312,63. Con el refuerzo, el monto total será de $454.359.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo la implementación integral del bono, incluyendo la administración de los pagos, la supervisión de requisitos y el recupero de percepciones indebidas.