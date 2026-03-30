Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cierra el calendario de marzo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación de diciembre difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.

Tras el aumento del 2,47% aplicado en enero, los ingresos previsionales vuelven a actualizarse en febrero con una suba del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre y de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual vigente. Con este ajuste, los haberes se recalculan y todos los beneficiarios percibirán montos más altos que en el mes anterior. En este contexto, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $359.000 en febrero, mientras que las prestaciones que superan ese piso también se actualizarán bajo el mismo criterio inflacionario.

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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy

Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

- DNI terminados en 8 y 9: 30/3

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

- Todos los documentos – Primera Quincena: 10/3 al 10/4

- Todos los documentos – Segunda Quincena: 20/3 al 10/4

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

-Todas las terminaciones de DNI: 9/3 al 10/4

Desempleo Plan 1

- DNI terminados en 8 y 9: 30/3