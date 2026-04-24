Kicillof habló sobre la filtración del Pentágono por Malvinas y acusó de "entreguismo" a Milei

En medio de la versión de un supuesto fin del respaldo de Estados Unidos a Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó sobre la política exterior "entreguista" del gobierno de Javier Milei e instó a "reconstruir las relaciones estratégicas que fortalezcan la industria, el desarrollo y la soberanía nacional".

"La política internacional que Milei presenta como novedosa responde al mismo pensamiento unipolar y entreguista que ya se aplicó hace más de tres décadas con resultados catastróficos. El desafío a futuro será reconstruir las relaciones estratégicas que fortalezcan la industria, el desarrollo y la soberanía nacional", señaló el mandatario bonaerense en su cuenta de X.

En ese mensaje, Kicillof recomendó un artículo publicado en Infobae de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la Provincia, Juan Manuel Padín, titulado "anacronismo y subordinación: los costos de una política exterior a la deriva".

El texto propone como "uno de los desafíos centrales es dotar a la Argentina de una política exterior acorde a los tiempos que corren", que implica "reconstruir la capacidad de acción diplomática bilateral, comenzando por América del Sur, mediante el impulso de agendas de integración productiva, física, energética y minera; el desarrollo de corredores bioceánicos; la cooperación científica y tecnológica; la soberanía digital; y la cooperación en defensa, entre otras prioridades" En ese marco, propone fortalecer "relaciones con la región, el bloque BRICS, Asia-Pacífico, la Unión Africana y la Unión Europea"

Estados Unidos evalúa retirar su respaldo al Reino Unido por las Malvinas

Una filtración de comunicaciones internas del Pentágono reveló que el gobierno de Donald Trump podría revisar su apoyo diplomático a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Según un informe divulgado inicialmente por la agencia Reuters, esta medida extrema se baraja como una represalia directa ante la negativa del Reino Unido a involucrarse plenamente en las operaciones militares lideradas por Estados Unidos contra Irán.

El documento filtrado, un correo electrónico que circula en los niveles más altos del Departamento de Defensa, detalla una profunda frustración por la reticencia de los aliados europeos a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) para la guerra en Medio Oriente. En este sentido, el texto propone reconsiderar la postura estadounidense frente a las "posesiones imperiales" europeas y señala específicamente el archipiélago administrado por Londres y reclamado por Argentina.

La relación entre Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa su punto más bajo. El mandatario norteamericano calificó públicamente a Starmer de "cobarde" y dijo que "no es Winston Churchill" debido a su decisión de limitar el uso de bases aéreas británicas exclusivamente a "propósitos defensivos", lo que evita que ese país se una a la ofensiva contra Teherán. Para la administración Trump, la OTAN no puede ser "una calle de sentido único" y exige que sus socios dejen de ser "tigres de papel".

En este escenario de tensión entre estos dos aliados históricos, la relación Javier Milei empezó a jugar un rol clave. El alineamiento total de Milei con la Casa Blanca y su compromiso en la lucha contra el terrorismo respaldado por Irán contrastan con la cautela europea. En este sentido, Washington anunció un incremento en la asistencia militar y de seguridad para Argentina, mientras el propio Milei reafirma el reclamo de soberanía sobre las islas como una meta "inclaudicable" a través de una solución pacífica.