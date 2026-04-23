Cómo funciona la nueva supervisión para menores en Instagram y Facebook

La novedad llega en un contexto donde la IA pasó a ser parte central de las plataformas, y los padres muchas veces no saben cómo sus hijos interactúan con esos sistemas. A diferencia de otras funciones de supervisión, esta apunta específicamente al uso del asistente inteligente de Meta.

Qué pueden ver los padres

La herramienta agrega una sección de "Hallazgos" dentro del Centro para familias. Los padres que utilicen el sistema de supervisión pueden acceder a una nueva sección denominada "Información", donde se listan los principales tópicos sobre los que el adolescente interactuó con Meta AI durante la última semana. Estas categorías abarcan desde Escuela, Entretenimiento y Estilo de vida hasta Viajes, Escritura y Salud y bienestar.

Los temas tienen subcategorías específicas. Por ejemplo, dentro de Estilo de vida se incluyen ítems como moda, alimentación y vacaciones, mientras que Salud y bienestar contempla actividad física, salud corporal y salud mental. Las conversaciones completas no son visibles: los padres solo acceden a los temas generales, no al contenido de los chats entre el menor y la IA.

Alertas para temas sensibles

La herramienta tiene un mecanismo específico para situaciones de mayor riesgo. La función notifica a los padres si sus hijos realizan preguntas repetidas sobre temas sensibles, como salud mental, y ofrece recursos especializados para abordar esas situaciones. Esta función de alerta es uno de los aspectos más valorados por especialistas en bienestar digital.

Otras herramientas del Centro para familias

La supervisión de Meta AI es una adición a un conjunto más amplio de controles. El Centro para familias permite también vincular cuentas de padres e hijos para monitorear solicitudes de amistad, tiempo de uso y seguidores recientes; establecer límites diarios de uso; recibir alertas sobre cambios importantes como reportes de cuentas o nuevos seguidores; y restringir quién puede enviar mensajes directos al adolescente.

Dónde está disponible y cómo activarla

Para acceder a la función, los padres deben ingresar al Centro para familias desde Instagram, Facebook o Messenger y tener activa la supervisión de la cuenta del adolescente. Esta herramienta se encuentra habilitada para padres con supervisión activa en las cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil, y se prevé su implementación global en los próximos meses. Meta también está preparando una guía para ayudar a los padres a conversar con sus hijos sobre el uso de inteligencia artificial.