YouTube cambia internet para siempre: cómo es su nueva función con IA

Ya no hace falta que nadie se grabe para subir un video. La IA que lanzó YouTube toma como referencia la cara, la voz y la forma de hablar para crear Shorts desde cero sin necesidad de más ayuda que un prompt. Es un cambio que acelera la producción de contenido de forma radical, pero que también abre interrogantes serios sobre autenticidad, deepfakes y la calidad de lo que termina circulando en la plataforma.

Cómo funciona paso a paso

Para crear el avatar, el usuario debe abrir la app de YouTube, tocar el ícono de "Crear", seleccionar "Crear video" y luego "Hacer un vídeo con mi avatar". La app pide grabar una selfie en vivo que capture el rostro y la voz mientras sigue una serie de instrucciones en pantalla. Una vez listo el avatar, el creador escribe una frase o prompt y la IA genera el video.

Los videos generados duran hasta ocho segundos y solo funcionan en YouTube Shorts. La función también permite usar el modo "Remix" o "Reimaginar" para tomar un Short existente y hacer una versión propia con el avatar del creador.

Qué salvaguardas tiene

Todos los videos creados con avatar llevarán marcas de agua visibles y etiquetas digitales como SynthID y C2PA, que señalan de manera clara que el contenido fue creado mediante inteligencia artificial. Además, el avatar no puede ser utilizado por nadie más: solo el titular de la cuenta puede generar videos con su propia imagen. Los avatares que no se usen durante tres años se eliminan automáticamente.

Solo pueden usar este sistema los usuarios mayores de 18 años que tengan canal de YouTube. El avatar puede eliminarse en cualquier momento; al hacerlo, la grabación de la selfie y los datos de voz se borran permanentemente, aunque los videos ya publicados permanecen en el canal.

El debate que genera

La función preocupa porque podría inundar YouTube de contenido de baja calidad generado en masa. Si cualquier persona puede crear Shorts con su cara y su voz sin esfuerzo real, el volumen de videos mediocres puede crecer de manera exponencial. YouTube dice que aplicará sistemas de detección para reducir la difusión de contenido de baja calidad generado masivamente por IA, aunque los detalles de cómo funcionarán esos filtros todavía no están claros. El despliegue de la función es gradual y por el momento no está disponible en todos los países.