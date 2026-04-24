Primer crucero de hockey del mundo: cómo es y cuándo zarpa el original barco.

Los fans del deporte y los viajes pueden estar más que felices, porque MSC Cruceros presenta una experiencia única para todos ellos: un crucero temático de hockey. Por primera vez en la historia, zarpará un barco dedicado exclusivamente a aquella disciplina deportiva, con estrellas de la misma a bordo.

Según explican desde MSC Cruceros, durante la travesía, los huéspedes podrán disfrutar de clínicas deportivas, charlas motivacionales y encuentros exclusivos con figuras emblemáticas del hockey argentino. Se trata de una experiencia pensada para acercar a los fanáticos a sus ídolos y vivir este deporte que hermana a millones en el mundo desde adentro. Entre los referentes que estarán a bordo se encuentran Sergio “Cachito” Vigil, Magui Aicega y Macarena Rodríguez.

Cuándo zarpa el crucero temático de hockey y cómo es

El crucero temático de hockey zarpará el 1ro de febrero de 2027. Los cupos son limitados y la preventa ya está disponible, por lo que no hay que perder tiempo a la hora de comprar el pasaje. "En MSC Cruceros buscamos seguir ampliando nuestra propuesta de valor con experiencias que conecten con las pasiones de nuestros huéspedes. El ‘Crucero del Hockey’ es una oportunidad para disfrutar del viaje de una manera distinta, combinando entretenimiento y deporte en un mismo entorno", detalla sobre la experiencia Pablo Laudonia, gerente comercial de MSC Cruceros.

MSC Cruceros invita a vivir una experiencia ideal para fans del deporte y los viajes.

Siguiendo esta línea, desde la compañía de viajes en barco expresaron: "Queremos que quienes nos eligen encuentren propuestas que van más allá del destino, incorporando contenido y momentos únicos a bordo que hacen del viaje algo memorable". Sobre el itinerario, se parte desde Buenos Aires y se visitan los puertos de Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Camboriu y Punta del Este, para luego regresar a la provincia argentina.

En lo que respecta a cómo es la experiencia y las actividades que se pueden hacer a bordo, desde MSC Cruceros explican que el programa incluye clínicas deportivas, charlas motivacionales y encuentros exclusivos de Meet & Greet. Como mencionamos previamente, el formato busca generar cercanía entre los deportistas y los pasajeros, además de espacios de intercambio para repasar algunos de los momentos más destacados del hockey nacional.

En conclusión, quienes quieran disfrutar de una experiencia única, donde el deporte, la vida marítima y el placer se combinan, el crucero temático de hockey es la opción por demasía ideal. La recomendación es no dejar pasar la oportunidad y comprar los pasajes cuanto antes, ya que es muy probable que se sumen a bordo pasajeros de diferentes partes del mundo que viajen exclusivamente para vivir la estadía.