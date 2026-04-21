Histórico: cómo es el nuevo vuelo directo que llegará a Argentina y durará 16 horas.

El nuevo vuelo que llegará de manera directa a Argentina desde Israel tras 16 horas de viaje.

A finales de 2025, la conectividad aérea de Argentina experimentará un cambio histórico con el regreso de la aerolínea israelí El Al Israel Airlines, que inaugurará una ruta directa y sin escalas entre Tel Aviv y Buenos Aires. Será la primera vez que ambas ciudades estén conectadas de forma regular mediante un vuelo directo, marcando una de las rutas comerciales más extensas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El trayecto cubrirá más de 12.000 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 16 horas y media de ida y 15 horas y media de regreso. Para este desafío, El Al utilizará sus modernos Boeing 787 Dreamliner, que ofrecen tres clases de servicio: Economy, Premium y Business, garantizando confort y tecnología de última generación.

La venta de pasajes comenzará en mayo, mientras que las operaciones se iniciarán en noviembre, con una frecuencia de dos vuelos semanales entre Tel Aviv (TLV) y Ezeiza (EZE). Lo más destacable es que estos vuelos no harán escalas en Europa ni Estados Unidos, lo que reduce tiempos y complicaciones para los pasajeros.

En ese sentido, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó que este vuelo representa "la unión entre ambas naciones", teniendo en cuenta que Argentina alberga la quinta comunidad judía más grande del mundo y hasta ahora no contaba con una conexión aérea directa hacia Israel.

Las claves de los nuevos vuelos entre Israel y Argentina

El apoyo gubernamental también es clave: el Gobierno de Israel subsidió la ruta con 20 millones de shekels (alrededor de 5,4 millones de dólares) para el período 2026-2028. Estos fondos compensan los costos adicionales derivados de restricciones de sobrevuelo en algunas regiones africanas, que obligan a desvíos y aumentan el consumo de combustible.

Además, la llegada de El Al no solo beneficiará a quienes viajen entre Argentina e Israel. Por un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas y otras alianzas estratégicas, el Aeropuerto de Ezeiza funcionará como un centro de distribución para toda Sudamérica. Esto permitirá que pasajeros de diferentes países del continente puedan conectar en Buenos Aires con el vuelo directo a Tel Aviv.

Una nueva aerolínea internacional anunció su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

De la misma forma, los viajeros que arriben desde Israel podrán acceder a una amplia red de destinos dentro de Sudamérica gracias a esta alianza. El CEO de El Al y autoridades diplomáticas remarcaron que, pese a haber tenido que reasignar aviones de rutas rentables en Estados Unidos, la apuesta por Buenos Aires es firme y busca consolidar un vínculo duradero.

Con tecnología avanzada para detectar condiciones climáticas y el confort que ofrecen los Dreamliner, Argentina se prepara para recibir uno de los vuelos más largos y simbólicos de su historia aerocomercial, que promete abrir nuevas oportunidades para el país y toda la región.