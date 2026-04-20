Semana difícil para viajar: el paro por el ajuste del Gobierno afectará a los aeropuertos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en todas las áreas del Servicio Meteorológico Nacional para el viernes 24 de abril, entre las 5 y las 12, en protesta por los despidos y en reclamo de su inmediata reversión, por lo cual podría haber cancelación de vuelos. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también llevará a cabo un cese de tareas este martes, por lo que será una semana complicada para viajar.

En diálogo con El Destape 1070, Silvina Romano, trabajadora del Servicio Metrológico Nacional, se refirió a los desmantelamientos en el departamento y afirmó que "no hay vuelos seguros sin informe meteorológico". En ese sentido, explicó el impacto del ajuste en el sector: "Ya se ejecutaron 140 despidos de compañeros y compañeras que están a lo largo del país, esos 140 despidos se dieron sin derecho a ningún tipo de indemnización"

A su vez, advirtió sobre el impacto de la precarización laboral en el sector y alertó por un proceso de desmantelamiento que, según afirmó, compromete funciones clave para el país. Sostuvo que la pérdida de recursos humanos está debilitando el funcionamiento de las estaciones meteorológicas, fundamentales para la protección de la población.

Romano también subrayó la importancia estratégica del área en múltiples actividades, en especial en la navegación aérea. Según explicó, "no es posible garantizar un plan de vuelo seguro sin un informe meteorológico adecuado, incluso en el caso de aeronaves que solo sobrevuelan el territorio argentino". En esa línea, remarcó que la tarea del sector está directamente vinculada con la seguridad aérea y la soberanía nacional, y advirtió que ese entramado es el que actualmente se encuentra en riesgo.

Paro de la ANAC

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la ANAC realizará este martes 21 de abril un paro nacional acompañado de movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos del país. La medida es impulsada por los controladores terrestres de la Administración Nacional de Aviación Civil, en el marco de un reclamo salarial tras el fracaso de las últimas negociaciones paritarias con el Gobierno. Se prevé que la protesta afecte la actividad aérea durante toda la jornada.

Este lunes por la mañana, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, confirmó la realización de la huelga y las protestas. A través de un mensaje en redes sociales, advirtió que no se descartan bloqueos en aeropuertos y cuestionó al Gobierno por su postura en la negociación salarial. Según señaló, la gestión de Javier Milei no dio señales de reabrir paritarias ni de avanzar en una recomposición de los ingresos. En ese contexto, sostuvo que, tras agotarse las instancias de diálogo, el gremio decidió intensificar las medidas de fuerza.

Días atrás, la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC ya había anticipado su adhesión al paro convocado a nivel nacional. Además, remarcó que profundizará su plan de lucha frente a lo que considera una falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector.