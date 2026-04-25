Lluvias e inundaciones: el Gobierno de Insfrán asiste a familias afectadas por el temporal

Luego de que Formosa sufriera intensas lluvias en los últimos días, el Gobierno provincial activó un operativo de asistencia en las zonas más comprometidas, con la participación de múltiples organismos y un despliegue territorial sostenido. Se priorizó la atención de hogares con niños, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.

Desde el inicio de la emergencia los equipos comenzaron un trabajo casa por casa, en coordinación con los municipios, con el objetivo de relevar la situación de cada familia, detectar casos críticos y brindar respuestas inmediatas. Además del relevamiento, el operativo incluyó atenciones médicas, entrega de insumos y una comunicación permanente con los vecinos sobre las acciones en marcha.

En paralelo, la Policía provincial colaboró en las tareas en territorio, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad avanzó con trabajos de encauce y escurrimiento para reducir los anegamientos. En la localidad de General Belgrano, el operativo se sostiene con la participación de un equipo integrado por distintas áreas provinciales y municipales, además de incluir sectores sociales, sanitarios, educativos, el PAIPPA, REFSA y el hospital local.

Intervención en General Belgrano

Las tareas se concentran en barrios como Obrero, Malvinas, 17 de Octubre e Italia, donde se realizan recorridas diarias, relevamientos y asistencia directa a las familias. En estos sectores, se mantiene un contacto permanente con los vecinos para acompañar la situación.

En cuanto a la infraestructura, los trabajos de Vialidad permitieron mejorar el drenaje del agua, lo que registró una evolución favorable con el paso de las horas. Actualmente, la acumulación persiste solo en puntos específicos de los barrios Obrero y Malvinas. Por su parte, el municipio continúa con la limpieza de cunetas para facilitar el escurrimiento.

Durante la jornada del miércoles 22, los equipos también asistieron a familias de la colonia El Cogoik, donde se realizaron relevamientos de daños y acciones sanitarias. Allí se distribuyeron repelentes y larvicidas, se aplicaron vacunas antigripales y antitetánicas, y se entregaron medicamentos, además de reforzar el centro de salud local con insumos.

Operativo en Comandante Fontana

En Comandante Fontana, el despliegue continúa con tareas de relevamiento, asistencia y acompañamiento a familias afectadas en distintos barrios, entre ellos Santa María, San Antonio Norte y Sur, Santa Catalina, 8 de Febrero y Lote 20. Las intervenciones seguirán en otros sectores como Belgrano, San Martín y zonas de San Antonio Sur, de acuerdo a la evolución de la situación.

Desde el municipio informaron que se reforzaron las tareas en el reservorio de agua y se avanzó con trabajos de canalización en la zona sureste, con el objetivo de agilizar el escurrimiento de la masa hídrica acumulada. Asimismo, en los casos que lo requirieron, se realizaron traslados al hospital local para garantizar la atención médica.

En paralelo, equipos del Ministerio de la Comunidad, encabezados por el subsecretario Gabriel Alcaráz, continúan con visitas domiciliarias y asistencia integral. El operativo se mantiene activo con un trabajo coordinado entre áreas provinciales y municipales, con intervenciones que se ajustan a la evolución de las condiciones en cada localidad afectada.