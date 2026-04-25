Millonarios vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana

Por la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana, São Paulo y Millonarios se enfrentan el martes 28 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en el Campín.

Así llegan Millonarios y São Paulo

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

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Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana

Millonarios viene de ganar en su encuentro anterior a Boston River con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana

São Paulo venció 2-0 a O'Higgins en la fecha anterior.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y Millonarios sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

La posición de liderazgo del Grupo C está ocupada por São Paulo que ha logrado 6 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, Los Azules se encuentran en tercera posición en la tabla y cuentan con 3 puntos y 1 gol.

Fechas y rivales de Millonarios en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 4: vs Boston River: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de São Paulo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 4: vs O'Higgins: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Millonarios: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Millonarios y São Paulo, según país