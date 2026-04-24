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Irán presentará una propuesta para satisfacer las exigencias de EEUU, dice Trump a Reuters

24 de abril, 2026 | 16.22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el viernes ‌a Reuters que Irán tiene previsto presentar una oferta destinada a satisfacer las exigencias estadounidenses, justo cuando se espera que se reanuden las ​conversaciones en ⁠Pakistán.

"Están preparando una oferta ‌y tendremos que ver", ⁠dijo Trump ⁠durante una entrevista telefónica.

Trump señaló que aún no sabía en qué ⁠consistiría la oferta.

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Cuando se ​le preguntó con ‌quién estaba negociando ‌Estados Unidos, Trump respondió: "No quiero ⁠decirlo, pero estamos tratando con las personas que están al mando ahora".

Trump ​tiene ‌previsto enviar a sus representantes especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a las conversaciones con el ⁠ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en Islamabad. Ambos partirán el sábado por la mañana, informó el viernes a los periodistas la ‌secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Reuters había informado antes de que se esperaba que Araqchi llegue el ‌viernes a la capital pakistaní, Islamabad, para discutir propuestas para ‌reanudar ⁠las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Con información de Reuters

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