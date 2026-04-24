Irán presentará una propuesta para satisfacer las exigencias de EEUU, dice Trump a Reuters

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante los campeones nacionales universitarios de la NCAA en la Casa Blanca en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el viernes ‌a Reuters que Irán tiene previsto presentar una oferta destinada a satisfacer las exigencias estadounidenses, justo cuando se espera que se reanuden las ​conversaciones en ⁠Pakistán.

"Están preparando una oferta ‌y tendremos que ver", ⁠dijo Trump ⁠durante una entrevista telefónica.

Trump señaló que aún no sabía en qué ⁠consistiría la oferta.

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Cuando se ​le preguntó con ‌quién estaba negociando ‌Estados Unidos, Trump respondió: "No quiero ⁠decirlo, pero estamos tratando con las personas que están al mando ahora".

Trump ​tiene ‌previsto enviar a sus representantes especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a las conversaciones con el ⁠ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en Islamabad. Ambos partirán el sábado por la mañana, informó el viernes a los periodistas la ‌secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Reuters había informado antes de que se esperaba que Araqchi llegue el ‌viernes a la capital pakistaní, Islamabad, para discutir propuestas para ‌reanudar ⁠las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Con información de Reuters