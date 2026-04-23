Una noche parisina en Buenos Aires: champagne, música en vivo y cine bajo una cúpula histórica.

Buenos Aires tiene rincones que parecen sacados de otra ciudad, y esta experiencia lo confirma: un histórico palacio de estilo francés abre sus puertas para vivir una noche que mezcla elegancia, arte y entretenimiento, sin salir de la ciudad.

La propuesta invita a sumergirse en un ambiente que remite directamente a París, con una combinación de champagne, música en vivo y cine en un entorno arquitectónico único. El evento se desarrolla dentro del Palacio Raggio, donde la protagonista es su cúpula central, un espacio que transforma completamente la experiencia.

Allí, los asistentes pueden disfrutar de una velada que combina distintas propuestas en simultáneo: desde una copa de champagne hasta música en vivo que acompaña la noche, creando una atmósfera sofisticada pero relajada. Luego, cierra con la proyección de la película Amelie.

La arquitectura juega un rol clave: molduras, grandes ventanales y detalles clásicos construyen un escenario que potencia la sensación de estar en otro lugar. Uno de los diferenciales de la propuesta es la integración de disciplinas. No se trata solo de un evento gastronómico o musical, sino de una experiencia completa.

Durante la noche, se proyectan películas en un formato íntimo, lo que convierte al espacio en una especie de cine boutique, donde el entorno suma tanto como la pantalla. Al mismo tiempo, la música en vivo aporta dinamismo y acompaña el recorrido, generando un clima que oscila entre lo cultural y lo sensorial.

Un plan distinto en la ciudad

Este tipo de iniciativas forman parte de una tendencia cada vez más fuerte en Buenos Aires: resignificar espacios históricos para ofrecer experiencias culturales contemporáneas. En edificios inspirados en la arquitectura francesa, como el Palacio Duhau, la ciudad encuentra una forma de conectar pasado y presente, transformando estos lugares en escenarios activos.