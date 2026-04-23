A poco más de 250 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Junín aparece como una escapada clásica del noroeste bonaerense, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y un ritmo más pausado. La ciudad, ubicada a orillas del río Salado, se consolidó como un polo turístico regional gracias a una combinación de lagunas, circuitos culturales y propuestas rurales que la vuelven atractiva durante todo el año.

Fundada el 27 de diciembre de 1827 bajo el nombre de Fuerte Federación, la Laguna de Gómez se erige hoy como su principal atractivo, concentrando buena parte de la vida turística local, donde conviven pescadores, familias y amantes de los deportes náuticos en un entorno que ofrece parrillas, campings y bajadas para embarcaciones. La postal se completa con otro sistema de agua, como Mar Chiquita y El Carpincho, que amplían la oferta para la pesca deportiva y el contacto directo con la naturaleza.

¿Qué hacer en Junín?

Más allá de sus paisajes, Junín propone un recorrido cultural que dialoga con su historia. El circuito incluye museos municipales, salas teatrales y edificios emblemáticos que reflejan su desarrollo como centro urbano del interior bonaerense. Entre ellos se destaca el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, con una colección de obras de artistas argentinos, y el Teatro de la Ranchería, donde los fines de semana hay actividad escénica. A esto se suma un patrimonio ligado a figuras históricas, como la casa donde vivió Eva Duarte, que integra el circuito histórico.

La ciudad también invita a explorar sus espacios verdes desde una perspectiva activa. El Parque Natural Laguna de Gómez funciona como epicentro del turismo de cercanía, con senderos, sectores arbolados y opciones para practicar deportes o simplemente descansar.

En los alrededores, el turismo rural y las estancias ofrecen experiencias vinculadas al campo bonaerense, con gastronomía típica, degustaciones y actividades al aire libre que completan la experiencia.

Las imperdibles de Junín

Parque Natural Laguna de Gómez

Es el principal ícono de la ciudad. Tiene una gran laguna ideal para pesca, deportes náuticos y playas, además de camping, cabañas y espacios verdes.

Balneario Municipal de Junín





Ubicado dentro del parque, es un lugar muy concurrido en verano, con arena, servicios y actividades recreativas.

Museo Histórico Municipal de Junín





Un recorrido por la historia local, desde los pueblos originarios hasta el desarrollo ferroviario de la ciudad.

Teatro de la Ranchería





Espacio cultural clave, con obras de teatro, música y eventos durante todo el año.

Plaza 25 de Mayo





El corazón de la ciudad, rodeado de edificios históricos, ideal para pasear y disfrutar del ambiente local.

¿Cómo llegar a Junín desde la Ciudad de Buenos Aires?

En auto, el trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza principalmente por la Ruta Nacional 7, con una distancia aproximada de 250 kilómetros. El tiempo estimado de viaje es de alrededor de tres horas, dependiendo del tránsito.