Alerta por lo que reveló Pedro Rosemblat sobre Javier Milei: "Ayer"

Alerta por lo que reveló Pedro Rosemblat sobre Javier Milei.

En el canal de stream Gelatina, el conductor Pedro Rosemblat lanzó un letal análisis sobre el comportamiento de Javier Milei. Frente a los micrófonos, cuestionó el excesivo uso de las redes sociales por parte del líder libertario y expuso la inacción del oficialismo frente a los problemas diarios de la sociedad.

El descargo comenzó con una referencia directa al caos económico. "La verdad que está pasando de todo. Cuando se entere el Presidente, cuando le avisen todo lo que está sucediendo", ironizó el comunicador para evidenciar la lejanía del Gobierno con la calle.

El insólito conteo en Instagram: ¿cuántas historias subió Milei?

Luego, Rosemblat profundizó sobre su repentina atención hacia el perfil del mandatario. "Ahora se me agarró por este TOC", confesó con un tono de humor ante su audiencia.

De inmediato, reveló el motivo exacto de su fuerte reclamo. "Le cuento las historias a Milei, que es una indignación pavota la verdad. Ayer, 84 historias de Instagram. 84 historias en 22 horas", detalló para graficar el inaudito nivel de distracción presidencial durante su horario de trabajo.

Alerta por lo que reveló Pedro Rosemblat sobre Javier Milei.

Para cerrar su columna, el conductor del canal de stream coronó su participación con una cadena de burlas sobre la recargada y excéntrica agenda del economista. "Después fue al premio a cantar 'Libre', después rezó, se disfrazó de Magio, se habrá cambiado el pañal en algún momento", remató.