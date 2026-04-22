Formosa reúne a especialistas del NEA en la 1°Jornada de Hemoterapia con especialistas de todo el país

El Polo Científico, Tecnológico y de Innovación será escenario del inicio de la 1° Jornada de Hemoterapia del NEA que se desarrollará junto a la 2° Jornada Provincial y la XII Jornada de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia de Formosa, en el marco del tercer aniversario de la institución.

La propuesta que se realizará el próximo viernes 24 de abril desde la mañana será organizada por el Centro Provincial de Hemoterapia y cuenta con el auspicio del Gobierno de Formosa, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y el respaldo de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.

La actividad continuará el sábado 25 en la sede del Centro y reunirá a médicos especialistas, profesionales de la salud y equipos de unidades de donación de todo el país, lo que se consolida como un espacio de formación e intercambio en el campo de la medicina transfusional.

Un encuentro con alcance regional

El programa incluirá la participación de especialistas de distintos puntos del país y de la región, entre ellos referentes del Hospital Garrahan, profesionales de Paraguay y del Grupo Iberoamericano de Cooperación de Medicina Transfusional. El responsable del área de cirugía del Centro, Pablo Cabrera, explicó en diálogo con medios locales que uno de los ejes principales será la actualización en transfusión de pacientes pediátricos y las buenas prácticas en el área.

"Se van a tocar temas como la transfusión de pacientes pediátricos, actualización, buenas prácticas, por eso también está la participación de muchos pediatras que están muy interesados en acudir a estas jornadas", indicó. Además, destacó un bloque específico dedicado al trasplante de médula ósea que incluirá un simposio con referentes de distintas especialidades.

En esa línea, se remarcó que se organizó un simposio con todos los referentes de la región que tratará desde la primera consulta del paciente hasta que llega el trasplante. En ese espacio participarán clínicos, hematólogos, bioquímicos, anatomopatólogos y equipos vinculados a la procuración de donantes, con la presencia del CUCAIFOR.

Talleres y participación federal

Durante la jornada del sábado se desarrollarán talleres prácticos en la sede del Centro orientados a fortalecer la capacitación del recurso humano. Cabrera subrayó que esta instancia “es en beneficio de nuestro recurso humano”, al que definió como "una de las patas fundamentales de nuestro sistema de salud".

El interés por la actividad ya se refleja en la convocatoria: hay inscriptos provenientes de Chaco, Corrientes, Misiones, Reconquista, Santa Fe y Jujuy, lo que evidencia el carácter federal del encuentro. La inscripción es gratuita y se realiza de manera online, en una propuesta que apunta a seguir aportando a la formación profesional y el intercambio de conocimientos en el sistema de salud regional.