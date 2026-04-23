El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante un desalojo durante la mañana de este jueves, en un predio ubicado en La Paternal. Según denuncian desde la gestión de Jorge Macri dicho espacio "está tomado desde el año 2000" y en un comunicado , informaron que es propiedad de "un único dueño".

En las últimas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad llevan adelante un gran operativo que va desde San Blas al 1970 hasta Andrés Lamas 2907. En el informe al que accedió El Destape, el Ejecutivo porteño sostienen que hay una sentencia de desalojo desde el 2009 y remarcan que "la propietaria había permitido que viviera una empleada en 1998, que luego se convierte en dueña del lugar".

Desde la Ciudad aseguran que, años más tarde, "ocupas tomaron el lugar y decían que la dueña era inquilina". En esa línea, la Policía apunta que el lugar tiene denuncias y las personas que habitaban contaban con "antecedentes, imputaciones y sumarios judiciales".

El Gobierno de la Ciudad denunció que "no dejan cumplir la inspección de la Fiscal" que autorizó la inspección a causa de un presunto peligro estructural y de derrumbe de la propiedad. Hasta el momento, los efectivos solo pudieron ingresar hasta los pasillos. Esperan un oficio de la justicia para avanzar con el desalojo.

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