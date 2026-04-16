Termas cerca de Buenos Aires: 3 lugares buenos, bonitos y baratos para hacer una escapada (Créditos: Turismo San José)

Llega el fin de semana y el cuerpo pide un respiro, pero no es necesario gastar una fortuna en pasajes de avión o viajar muchísimo para descansar. Buenos Aires y sus alrededores esconden rincones ideales para desconectarse sin alejarse mucho de casa y, lo más importante, cuidar el bolsillo en este 2026.

Las mejores 3 termas para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

Buenos Aires ofrece muchísimos destinos para tener una escapada de calidad sin gastar tanto. Sin embargo, hay tres sitios termales que se destacan por combinar infraestructura moderna, entornos naturales envidiables y tarifas que todavía son amigables para el presupuesto familiar o de pareja. Entre ellos están:

1. Termas de Dolores

Ubicadas a mitad de camino entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica, las Termas de Dolores se consolidaron como una de las opciones más inteligentes para quienes no quieren manejar o buscan ahorrar en combustible. El predio es moderno y cuenta con piletas tanto cubiertas como descubiertas, ideales para cualquier época del año.

La tarifa general de las Termas Dolores ronda los $17.500 (Créditos: Termas Dolores)

Cómo llegar: la gran ventaja es que podés llegar en el Tren Roca que va hacia Mar del Plata. Bajás en la estación Dolores y desde allí un remís te deja en la puerta del complejo en pocos minutos. Si vas en auto, son apenas 200 kilómetros por la Autovía 2.



la gran ventaja es que Bajás en la estación Dolores y desde allí un remís te deja en la puerta del complejo en pocos minutos. Si vas por la Autovía 2. Cuánto sale: en 2026, su tarifa general ronda los $17.500, pero los jubilados tienen importantes descuentos, pagando cerca de $14.400. Es un lugar "bonito" por su prolijidad y sus servicios de hotelería y gastronomía de primer nivel dentro del parque.

2. Termas de Tapalqué

Si lo que buscás es huir del amontonamiento, las Termas de Tapalqué son tu destino. Este complejo es relativamente nuevo y se destaca por un concepto de relax total en un entorno de pueblo bonaerense auténtico. Es ideal para ir con amigos o en familia y disfrutar de las "aguas del descanso".

Las Termas de Tapalqué tienen una tarifa general de $22.000 (Foto: sitio oficial Termas de Tapalqué)

Cómo llegar : se encuentra a unos 270 kilómetros de CABA . Podés ir por la Ruta Nacional 205 hasta Saladillo y luego tomar la Ruta Provincial 51. También hay servicios de ómnibus que te dejan en la terminal local.

Qué precio tiene: es una de las opciones más económicas de la provincia. La entrada general para no residentes está cerca de los $22.000, pero ofrece promociones especiales para grupos familiares y beneficios vigentes para el IPS. Sus piletas cubiertas en el "Plaza de Agua" son un lujo arquitectónico.

3. Termas de San José

Se encuentran tras cruzar el puente Zárate-Brazo Largo, en la provincia de Entre Ríos, te encontrás con las Termas de San José. Aunque técnicamente cambias de provincia, la cercanía con Buenos Aires la hace una escapada de día o de fin de semana muy viable. Lo mejor de este lugar es la vista panorámica al río Uruguay.

(Créditos: Turismo San José)