Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en CABA

Las familias de la Ciudad de Buenos Aires ya pueden comenzar a planificar las vacaciones de invierno. El gobierno porteño estableció el receso invernal para el ciclo lectivo 2026 entre el 20 y el 31 de julio.

Se trata de dos semanas completas sin actividades escolares, que afectan a todos los niveles de la educación obligatoria en la Capital Federal.

Teniendo en cuenta los fines de semana previos y posteriores, los estudiantes y docentes retomarán las clases el lunes 3 de agosto. CABA comparte fechas con otros tres distritos: la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, que también iniciarán su receso el 20 de julio.

¿Qué pasa con el resto de las provincias?

Cada jurisdicción define su propio calendario escolar, por lo que las fechas varían. La mayoría de las provincias optaron por el receso una semana antes, del 13 al 24 de julio, mientras que otras lo harán del 6 al 17 de julio. A continuación, el detalle por distrito:

Vacaciones del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco, Santiago del Estero.

Vacaciones del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán.

Vacaciones del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe.

Cuándo terminan las clases en 2026

El fin del ciclo lectivo también está definido. En la Ciudad de Buenos Aires, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de Navidad. En la mayoría de las provincias, la fecha es la misma, con pocas excepciones:

18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán.

22 de diciembre: Buenos Aires y Mendoza.

23 de diciembre: La Pampa.

17 de diciembre: Formosa.



¿Y los 190 días de clase?

Todas las jurisdicciones se comprometieron a cumplir con los 190 días efectivos de clase acordados en noviembre pasado. Cada provincia organizó su cronograma para alcanzar esa meta, respetando los feriados nacionales y los recesos invernales.

Saber las fechas de las vacaciones con anticipación permite a las familias planificar viajes, contratar actividades o simplemente organizar el descanso de los más chicos. En CABA, como en el resto del país, el receso invernal es una pausa necesaria a mitad del año para retomar luego con energías hasta el cierre del ciclo lectivo en diciembre.