Cuándo son las vacaciones de invierno en Córdoba 2026: la fecha confirmada

Clases.

A medida que avanza el ciclo lectivo, una de las preguntas que más se repite entre familias y docentes es cuándo llegará el receso invernal. En Córdoba, esa duda ya tiene respuesta oficial: el calendario escolar 2026 establece con precisión el período de vacaciones.

Como ocurre cada año en Argentina, las vacaciones de invierno abarcan dos semanas durante julio y alcanzan a todos los niveles educativos. Es una pausa estratégica que no solo organiza el sistema educativo, sino que también impacta de lleno en la dinámica social y económica.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Córdoba

En la provincia de Córdoba, las vacaciones de invierno 2026 serán del lunes 6 al viernes 17 de julio. De esta manera, el receso se extiende durante dos semanas completas sin clases en jardines, primarias, secundarias e institutos de formación.

Córdoba integra el grupo de provincias que toman vacaciones en la primera quincena de julio, junto a distritos como Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Esta organización responde a criterios regionales que buscan equilibrar el calendario educativo a nivel nacional.

Lejos de ser solo un receso escolar, las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más importantes para el turismo interno. En destinos cordobeses como Villa Carlos Paz o La Cumbre, este período suele coincidir con un fuerte movimiento de visitantes.

El receso invernal genera un impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía y los espectáculos. En este sentido, Córdoba se posiciona históricamente como uno de los destinos más elegidos del país durante julio.

¿Qué visitar en Córdoba en vacaciones de invierno?

Con su combinación de sierras, gastronomía y propuestas culturales, la provincia de Córdoba se posiciona cada año como uno de los destinos más elegidos durante julio. Entre los puntos más convocantes aparece Villa Carlos Paz, con su clásica oferta de teatro, paseos y actividades familiares. También se destacan localidades como Villa General Belgrano y La Cumbrecita, que refuerzan en invierno su perfil con ferias, gastronomía centroeuropea y una estética que remite a paisajes alpinos.

Córdoba.

Para quienes buscan alternativas más tranquilas o en contacto con la naturaleza, el Valle de Calamuchita y la región de Traslasierra ofrecen opciones con menor densidad turística, ideales para descansar. A esto se suma el atractivo del Camino de las Altas Cumbres, un recorrido que en invierno adquiere un carácter particular por sus paisajes y condiciones climáticas.

Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina