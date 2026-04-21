Inter vs. Como por Copa Italia: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Inter de Milán recibe a Como de Nicolás Paz en la vuelta de las semifinales de la Coppa Italia 2025/26, con la serie igualada 0-0 tras el empate sin goles de la ida. El equipo milanés, líder indiscutido de la Serie A y a pocos pasos de consagrarse campeón, persigue además la Copa Italia para completar un doblete doméstico que no se ve en el club desde el histórico triplete de José Mourinho en 2010.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Milan y Como, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter y Como por la Copa Italia?

El partido entre Inter y Como por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia se disputará este martes 21 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El Inter llega a este partido en un momento de altísima presión positiva. Los Nerazzurri son líderes de la Serie A con una ventaja de 12 puntos sobre el segundo, Napoli, a tan solo cinco fechas del final del campeonato. La Gazzetta dello Sport ya señala que, si el equipo de Chivu gana en Torino el próximo fin de semana y sus rivales no suman, el Scudetto 21 podría confirmarse con cuatro fechas de anticipación. En ese contexto, la Copa Italia se convierte en la segunda pata de un doblete que sería histórico para el club.

En cuanto a su forma reciente, el Inter atraviesa un tramo de temporada con resultados contundentes. Antes de este partido de Copa, el equipo goleó 3-0 al Cagliari en la fecha 33 de la Serie A, resultado que siguió a una victoria 5-2 ante la Roma. En el medio, protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la temporada: una remontada de 2-0 abajo para vencer 4-3 al mismo Como en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, con Marcus Thuram y Denzel Dumfries como grandes figuras.

Sin embargo, Chivu deberá afrontar el partido con dos bajas sensibles. Lautaro Martínez, capitán y referente del equipo, sigue recuperándose de una lesión muscular y no estará disponible. A eso se suma la ausencia de Alessandro Bastoni, uno de los centrales titulares, quien arrastra un problema en la pierna y fue descartado para este compromiso. El técnico rumano apuntaría a Carlos Augusto o Stefan De Vrij para cubrir ese lugar en la defensa de tres. En ataque, Marcus Thuram llega en gran momento, con seis participaciones en gol en los últimos tres partidos.

El Como 1907, por su parte, llega en un momento de mayor incertidumbre. El equipo de Cesc Fàbregas cayó 2-1 ante Sassuolo el pasado 17 de abril en la fecha 33 de la Serie A, resultado que complicó sus aspiraciones europeas. Los lombardos se ubican en la quinta posición de la liga con 49 puntos, producto de 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas en 38 partidos, y su foco ahora se desplaza completamente hacia la Copa.

A pesar del traspié reciente, el Como llega a este partido con la energía de saber que puede competir de igual a igual con el Inter. En la Copa Italia, los Lariani superaron al Napoli en penales (7-6) para llegar a su primera semifinal en 40 años. En la ida de esta llave, empataron sin goles en el Giuseppe Sinigaglia y demostraron orden defensivo. El gran referente del equipo es Nico Paz, el mediocampista argentino de 21 años que lleva dos partidos consecutivos marcando y que es capaz de cambiar el rumbo de cualquier encuentro.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2025/26. En Serie A, el Inter ganó los dos duelos: 4-0 en diciembre en el Giuseppe Meazza y 4-3 como visitante en abril. En la Copa, la ida terminó igualada, lo que hace que este partido de vuelta sea absolutamente abierto: cualquier gol puede decidir quién avanza a la final de Roma.

Formaciones probables de Inter y Como

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Carlos Augusto, Francesco Acerbi; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram.

Como: Jean Butez; Yan Couto, Matthias Kempf, Alexis Blin, Álex Valle; Maximo Perrone, Lucas da Cunha; Ivan Baturina, Nico Paz, Simone Verdi; Tasos Douvikas.

Cristian Chivu no podrá contar con Lautaro Martínez ni con Bastoni para este partido clave. Con el capitán argentino aún en recuperación, la dupla ofensiva sería nuevamente la de Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito, que vienen de rendir bien juntos. En la defensa, Carlos Augusto entraría por el lesionado Bastoni para completar el trío junto a Akanji y Acerbi. En el mediocampo no habría cambios respecto al once que goleó al Cagliari, con Barella, Calhanoglu y Zielinski como ejes del juego.

También regresaría Yann Sommer al arco luego de que el portero suplente Juan Martínez fue utilizado frente al Cagliari con la clasificación en mente. Los laterales Dumfries y Dimarco, que acumularon minutos durante la semana, también se esperan en el once titular. Chivu mantendría el esquema 3-5-2 que le dio resultado a lo largo de la temporada.

Fàbregas rotó buena parte del equipo ante Sassuolo pensando en este partido de Copa Italia. Se espera el regreso de varios titulares: Maximo Perrone y Lucas da Cunha volverían al centro del campo, mientras que Nico Paz sería titular indiscutido como mediapunta. La situación de Sergi Roberto es duda por lesión, por lo que podría quedar fuera de la convocatoria. En ataque, Tasos Douvikas apunta a ser el centrodelantero, aunque Álvaro Morata también podría ser considerado.

El lateral derecho Yan Couto cubriría el puesto con la posible ausencia de opciones por el flanco. El técnico catalán, que intentó en vano dominar el partido ante Inter en los enfrentamientos de liga, deberá definir si apuesta a la posesión o ajusta el esquema buscando una salida en contraataque. La baja de Bastoni en Inter es un dato que el cuerpo técnico del Como sin dudas tendrá en cuenta para diseñar su plan de juego.

Inter vs. Como: ficha técnica