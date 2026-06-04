El tren de Harry Potter existe y se puede visitar: así es el viaje a bordo del Hogwarts Express

Miles de fanáticos de Harry Potter viajan cada año a Escocia para recorrer una de las rutas ferroviarias más famosas del mundo. Se trata del Jacobite Steam Train, el tren que inspiró y apareció en las películas como el emblemático Hogwarts Express que transportaba a los estudiantes hacia el colegio de magia y hechicería.

El recorrido atraviesa las Tierras Altas escocesas y permite conocer algunos de los paisajes que formaron parte de la saga cinematográfica. Debido a su popularidad, el servicio es considerado una de las principales atracciones turísticas ferroviarias del Reino Unido.

¿Cómo es el recorrido del verdadero Hogwarts Express?

El tren opera sobre un tramo de la West Highland Line entre las localidades de Fort William y Mallaig, en el oeste de Escocia. El viaje cubre aproximadamente 66 kilómetros por trayecto y atraviesa montañas, lagos y valles característicos de la región.

Uno de los momentos más esperados ocurre al cruzar el Viaducto de Glenfinnan, una estructura de piedra de 21 arcos que se volvió mundialmente famosa por aparecer en varias escenas de las películas de Harry Potter. Desde las ventanillas pueden apreciarse vistas panorámicas del lago Shiel y de las montañas circundantes.

Los vagones mantienen una estética clásica, con compartimentos similares a los que aparecen en la pantalla. Esta ambientación ayuda a recrear la experiencia que vivían Harry, Ron y Hermione durante sus viajes a Hogwarts.

¿Cuánto cuesta viajar en el emblático Hogwarts Express?

El Jacobite funciona cada temporada entre la primavera y el otoño europeo. Los visitantes pueden elegir entre boletos estándar o de primera clase, cuyos precios suelen partir desde unas 69 libras esterlinas, dependiendo de la fecha y la categoría seleccionada. La demanda es alta y muchos viajeros recomiendan reservar con varios meses de anticipación.

Aunque no conduce a un castillo de magos, el Jacobite Steam Train permite recorrer los mismos paisajes que dieron vida al universo cinematográfico de Harry Potter y experimentar uno de los viajes ferroviarios más reconocidos de Escocia.