Ocho muertos en Donetsk tras ataques con drones ucranianos, según las autoridades prorrusas

Ataques con drones ucranianos causaron la muerte a ocho personas, entre ellas los cuatro miembros de una familia, dijo el lunes el dirigente nombrado por Rusia de zonas de la región ucraniana de Donetsk que están bajo control de Moscú.
Denis Pushilin, en un mensaje publicado en la aplicación de mensajería Telegram, señaló que las cuatro personas fallecieron en un ataque contra una localidad situada al suroeste de la principal ciudad de la región, también llamada Donetsk.
Otras cuatro personas fallecieron en vehículos alcanzados por drones, añadió.
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Reuters no ha podido verificar esta información de forma independiente.
Las fuerzas rusas controlan más del 70% de la región de Donetsk y Moscú ha instado a Kiev a que abandone el resto de esa región y las otras tres que ha anexionado como parte de cualquier acuerdo de paz. Ucrania ha rechazado todas estas exigencias.
Con información de Reuters