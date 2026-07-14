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Ucrania

Ocho muertos en Donetsk tras ataques con drones ucranianos, según las autoridades prorrusas

14 de julio, 2026 | 03.21

​Ataques con drones ucranianos causaron la muerte ‌a ocho ‌personas, entre ellas los cuatro miembros de una familia, dijo el lunes el dirigente nombrado por Rusia de ​zonas de ⁠la región ucraniana ‌de Donetsk que ⁠están bajo control ⁠de Moscú.

Denis Pushilin, en un mensaje publicado en la ⁠aplicación de mensajería ​Telegram, señaló que ‌las cuatro ‌personas fallecieron en un ⁠ataque contra una localidad situada al suroeste de la principal ​ciudad ‌de la región, también llamada Donetsk.

Otras cuatro personas fallecieron en vehículos alcanzados por drones, ⁠añadió.

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Reuters no ha podido verificar esta información de forma independiente.

Las fuerzas rusas controlan más del 70% de la región de ‌Donetsk y Moscú ha instado a Kiev a que abandone el resto de esa región y ‌las otras tres que ha anexionado como parte de ‌cualquier ⁠acuerdo de paz. Ucrania ha rechazado ​todas estas exigencias.

Con información de Reuters

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