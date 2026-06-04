El debate en torno a la sustentabilidad del esquema cambiario sumó una sorpresiva revelación proveniente de las filas ideológicas del propio oficialismo. En medio de las discusiones por el atraso cambiario y la salida del cepo, un consultor económico cercano al presidente Javier Milei trazó un detallado panorama sobre el destino del dólar. Según sus proyecciones, el Gobierno nacional convalidará una devaluación del billete antes del próximo proceso electoral.

Al analizar la situación cambiaria en un programa de streaming con Maxi Montenegro, el economista Salvador Marull consideró poco probable que el dólar se mantenga cerca de los $ 1.400 durante el período electoral y afirmó que "va a haber una corrida cambiaria". A su juicio, sostener un tipo de cambio en esos niveles de cara a los comicios implicaría riesgos para la actividad económica y la competitividad. “No vas a llegar a las elecciones del año que viene con este esquema. Es suicida”, advirtió.

A cuánto se irá el dólar en los próximos meses

En ese contexto, señaló que los mercados ya comienzan a anticipar una eventual corrección del tipo de cambio. Según explicó, las expectativas reflejan una cotización más elevada para los próximos meses e incluso algunos operadores financieros proyectan un dólar en torno a los $1.600.

Marull también respaldó la política oficial orientada a fortalecer las reservas internacionales y reducir los compromisos vinculados al mercado cambiario. En su análisis, destacó que la administración nacional logró recomponer activos, cancelar obligaciones atadas al dólar y avanzar en la acumulación de divisas, mejorando así la posición patrimonial del Banco Central.

Asimismo, sostuvo que la actual cotización responde a una decisión deliberada de las autoridades económicas. “Le pusieron un piso al dólar”, afirmó, al señalar que el Gobierno evitó una caída más pronunciada del tipo de cambio mientras avanzaba con una baja de las tasas de interés y aprovechaba el contexto para sumar reservas. No obstante, remarcó que para sostener la estabilidad cambiaria a mediano plazo será necesario avanzar en medidas que mejoren la competitividad de la economía.

Caputo aclaró que la compra de dólares estará entre U$S 10.000 y U$S 17.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una serie de aclaraciones sobre las metas de reservas que debe cumplir el Banco Central y las ubicó entre U$S10.000 y U$S17.000 millones. “La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una “meta de mínima” y una de “máxima”. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7 meses de anticipación. Una gran noticia”, destacó el ministro en un posteo.

Caputo afirmó que “los US$17 mil millones no son ninguna meta. Representan solo la expectativa de máxima que teníamos con el viceministro Daza, en caso que las cosas salieran muy bien”. El ministro sostuvo que US$ 24 mil millones es el número que daría si el ritmo de compras actual se mantuviera”.

“Es decir, las compras vienen por encima de nuestro escenario más optimista, pero está muy lejos de ser nuestra expectativa”, indicó el ministro.