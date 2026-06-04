Por qué la causa Agostina Vega pasó a secreto de sumario: una a una, las razones

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) sumó un nuevo capítulo procesal. La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso nuevamente el secreto de sumario por el término de 10 días. La medida se adoptó luego del allanamiento realizado este miércoles en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado, ubicada en la calle Juan del Campillo al 2800, en el barrio Cofico.

En el operativo, efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica analizaron la escena en busca de manchas hemáticas. Secuestraron ropa de los ocupantes y un colchón, elementos que serán sometidos a peritajes. También se realizó una planimetría forense para establecer dimensiones y disposiciones de las habitaciones, con el objetivo de “determinar la mecánica de muerte a través de las proyecciones en el lugar”, según fuentes judiciales.

Otro operativo: el lavadero del Ford Ka

Paralelamente, los investigadores concretaron un operativo en el lavadero de autos donde dos hombres lavaron el Ford Ka negro que utilizó Barrelier para trasladar a Agostina hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde luego fue hallado su cuerpo. En ese lugar, los oficiales confiscaron dos esponjas y un trapo, que serán analizados para determinar si contienen restos biológicos o sustancias vinculadas al crimen.

Acumulación de la causa de 2025

Además del secreto de sumario, la fiscalía dispuso la acumulación de la causa de 2025 en la que Barrelier estaba imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Esta decisión implica que ambos expedientes se unificarán, lo que podría ampliar el caudal de pruebas en su contra y reforzar la hipótesis de un comportamiento violento previo.

La importancia del secreto de sumario

El secreto de sumario es una herramienta procesal que impide el acceso a los detalles de la investigación a las partes no autorizadas. Su objetivo es garantizar la eficacia de las medidas en curso y evitar la filtración de información que pueda entorpecer el esclarecimiento de los hechos. En este caso, la fiscalía justificó la medida en “las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso”.

La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue su curso. Barrelier permanece detenido en el hospital modular del penal de Bouwer, bajo monitoreo psiquiátrico y con peritajes previstos para la semana próxima. La familia de la víctima, mientras tanto, exige justicia y aguarda los resultados de las pericias.