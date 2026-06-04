Divertida y picante: la comedia romántica de Netflix que se convirtió en una de las más vistas

Netflix cuenta en su catálogo con una comedia romántica que combina humor, situaciones incómodas y una historia de amor poco convencional. Se trata de Un asunto familiar, la película protagonizada por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King que se estrenó en 2024 y rápidamente logró ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma.

Dirigida por Richard LaGravenese, la producción explora los conflictos que surgen cuando una joven descubre que su madre mantiene una relación sentimental con su famoso y excéntrico jefe. A partir de ese momento, una serie de malentendidos y situaciones inesperadas alteran la vida de todos los involucrados.

¿De qué trata Un asunto familiar?

La historia sigue a Zara Ford, una asistente personal que trabaja para Chris Cole, una estrella de Hollywood acostumbrada a obtener lo que quiere. Sin embargo, todo cambia cuando el actor comienza una relación con Brooke, la madre de Zara.

El vínculo genera tensiones familiares y laborales que derivan en una sucesión de enredos, discusiones y momentos de comedia. A medida que avanza la trama, los personajes deben enfrentar diferencias generacionales, inseguridades y desafíos vinculados con el amor y las relaciones.

Además de Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King, el elenco incluye a Kathy Bates y Liza Koshy.

Uno de los aspectos más comentados de la película es la química entre sus protagonistas y el regreso del exchico Disney al género de las comedias románticas. La producción también combina elementos de romance adulto con situaciones humorísticas que giran alrededor de las dinámicas familiares.

La crítica recibió la película con opiniones divididas, aunque varios destacaron el carisma del elenco y la capacidad de la historia para actualizar algunas fórmulas clásicas de la comedia romántica.

Ficha técnica de Un asunto familiar