Game Pass baja de precio: cuánto cuesta la suscripción de Xbox

La decisión la confirmó Asha Sharma, la nueva CEO de Microsoft Gaming, quien reconoció en un comunicado que Game Pass se había vuelto "demasiado caro para demasiados jugadores" y que el modelo necesitaba evolucionar. La baja de precios es efectiva desde el 21 de abril de 2026 y aplica únicamente a los planes Ultimate y PC Game Pass; los planes Essential y Premium mantienen sus precios y características sin cambios.

Los nuevos precios en Europa y Estados Unidos

En Europa, el plan Ultimate pasó de 26,99 euros a 20,99 euros mensuales, mientras que el PC Game Pass bajó de 14,99 a 12,99 euros. En Estados Unidos, el Ultimate ahora cuesta 22,99 dólares al mes (antes 29,99) y el PC Game Pass queda en 13,99 dólares (antes 16,49).

Los precios en Argentina

En el caso de Argentina, los nuevos precios de los planes de Game Pass son los siguientes:

Xbox Game Pass Essential , $8.999 al mes

, Xbox Game Pass Premium , $11.999 al mes

, Xbox Game Pass Ultimate

$18.999 al mes (anteriormente $24.999).

(anteriormente $24.999). El plan PC Game Pass también recibió ajuste a la baja.

La contrapartida: Call of Duty sale del día 1

La rebaja tiene un costo. Los futuros juegos de Call of Duty ya no se unirán a Game Pass Ultimate desde el primer día. Se unirán al siguiente festivo tras el lanzamiento, aproximadamente un año después. Los títulos actuales de Call of Duty seguirán disponibles para los suscriptores de Ultimate.

La decisión no sorprendió del todo. Desde hacía tiempo se reportaba que incluir Call of Duty en Game Pass desde el día uno generaba fricciones internas, porque canibalizaba las ventas del juego durante el lanzamiento. Call of Duty Black Ops 7 fue la razón por la que Game Pass subió de precio en su momento.

Qué sigue teniendo Game Pass Ultimate

A pesar de la salida de Call of Duty del día uno, el plan Ultimate conserva su propuesta de valor. Los suscriptores de Game Pass Ultimate conservan acceso a cientos de juegos y estrenos destacados. Eso incluye más de 400 títulos en consola Xbox y PC, EA Play, Ubisoft+ Classics, juego en la nube y los nuevos lanzamientos propios de Xbox desde el primer día.