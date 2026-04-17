A orillas del mar: el pueblo bonaerense que esconde el secreto culinario mejor guardado

Ubicado sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, dentro del Partido de Mar Chiquita, el pueblito de Santa Elena aparece como uno de esos destinos que escapan al turismo masivo. Se trata de un pequeño balneario caracterizado por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y un ritmo pausado, ideal para quienes buscan desconectarse del movimiento de las grandes ciudades.

Fundada en 1948, este rincón debe su nombre al arroyo homónimo que atraviesa la zona y desemboca en el mar. Su trazado urbano conserva una impronta particular: las calles llevan nombres de marinos y navegantes, en línea con su identidad costera. A diferencia de otros puntos del litoral bonaerense, en Santa Elena predominan los paisajes abiertos, con viviendas bajas y un entorno natural prácticamente intacto, lo que refuerza su perfil de destino sereno y poco intervenido.

Uno de los principales atractivos son sus playas. Se caracterizan por la presencia de acantilados y extensas franjas de arena donde no abundan las multitudes. Este tipo de geografía no solo aporta una postal distintiva, sino que además convierte al lugar en un punto elegido para la pesca, especialmente en sectores cercanos a los acantilados.

¿Qué hacer en Santa Elena?

El entorno natural de Santa Elena es otro de los pilares de turismo. La cercanía con las localidades del partido permiten complementar la visita con recorridos por espacios de alto valor ambiental, como la Reserva de Biosfera Mar Chiquita, reconocida por su biodiversidad y por albergar numerosas especies de aves. En ese sentido, funciona como una base tranquila para explorar la región, combinando mar, campo y naturaleza en un mismo viaje.

En cuanto a la vida social y cultural, el evento más destacado es la Fiesta Regional de la Empanada Costera. Este encuentro, que se realiza anualmente en la plaza central, convoca a vecinos y turistas con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y ferias de emprendedores. La celebración se consolidó como uno de los sellos distintivos, reforzando su identidad ligada a la tradición y a la cocina local.

Más allá de las citas puntuales, Santa Elena también ofrece pequeños puntos de interés que reflejan su historia. Entre ellos se destaca una antigua pulpería ubicada en la desembocadura del arroyo, que remite a los orígenes rurales de la zona, y espacios como la capilla Exaltación de la Cruz o la plazoleta Islas Malvinas, que forman parte del entramado comunitario del pueblo.

¿Cómo llegar a Santa Elena?

Para llegar a Santa Elena desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es por ruta. El trayecto, de unos 370 kilómetros, demanda alrededor de cuatro horas en auto. Se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y continuar por la Ruta Provincial 2 hasta el desvío hacia la Ruta Provincial 11, que bordea la costa atlántica. Desde allí, se accede al Partido de Mar Chiquita y a Santa Elena.