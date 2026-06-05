Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 5 de junio de 2026

Santa Fe nublado.

El tiempo en Santa Fe y Rosario se mantendrá estable durante gran parte de este viernes 5 de junio de 2026, aunque con abundante nubosidad y escasa presencia del sol. El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una transición hacia un fin de semana más húmedo, con el ingreso de un sistema que podría provocar precipitaciones de variada intensidad.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre o planeen viajar dentro de la provincia deberán prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas 48 horas. El domingo aparece como el día con mayores chances de lluvia.

Cómo estará el clima este viernes en Rosario

La ciudad de Rosario tendrá una jornada fresca y mayormente nublada. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con viento leve predominante del sector sur y sudoeste.

Durante la mañana y la tarde no se esperan precipitaciones, mientras que la nubosidad será una constante a lo largo del día. Hacia la noche, el tiempo continuará estable, aunque comenzará a aumentar la humedad en la región.

Pronóstico de Rosario.

El sábado 6 de junio de 2026 marcará el inicio del cambio de tiempo. En Rosario se prevé una máxima de 19 grados y una mínima de 15, con probabilidades de lluvia que podrían ubicarse entre el 40% y el 70% durante la noche.

El domingo 7 de junio será la jornada más inestable del período. Se esperan lluvias durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 17 grados. Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 10% y el 40%, según el tramo horario.

Para el lunes 8 de junio, las condiciones volverían a mejorar con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 12 y 16 grados.

Los detalles del pronóstico del tiempo este viernes en Santa Fe

En la capital provincial, el panorama será similar. Este viernes, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima llegará a los 22, en un contexto de cielo mayormente cubierto y sin lluvias previstas.

El sábado continuará la nubosidad, aunque aumentarán las chances de precipitaciones hacia la noche. Los registros térmicos se moverán entre los 16 y los 20 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

La situación más relevante llegará el domingo, cuando se esperan lluvias y tormentas aisladas durante gran parte de la jornada. Las temperaturas rondarán entre los 15 y los 20 grados. Recién el lunes volverían las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 13 y 19 grados.

Qué esperar para los próximos días

El primer fin de semana de junio tendrá dos escenarios bien diferenciados en Santa Fe: un viernes estable y con abundante nubosidad, seguido por un domingo marcado por la posibilidad de lluvias tanto en Rosario como en la capital provincial. Si bien no se prevén fenómenos extremos, la recomendación es seguir las actualizaciones del SMN ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones.