Efemérides del 5 de junio: qué pasó un día como hoy

Martha Argerich.

Cada 5 de junio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Federico García Lorca y Martha Argerich hasta la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1888 - Terremoto del Plata

En el Río de La Plata hubo un terremoto de 5,5 grados de intensidad en la escala de Richter, en una zona situada a 41 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 15 de la uruguaya de Colonia del Sacramento.

1898 - Nacimiento de Federico García Lorca

En el pueblo de Fuente Vaqueros, en Granada, nació el poeta y dramaturgo español de mayor influencia y popularidad de la literatura hispana del siglo XX.

Federico García Lorca.

1941 - Nacimiento de Martha Argerich

En Buenos Aires nació la pianista, ganadora de tres Premios Grammy y dos Konex. Es considerada como una de las mejores pianistas del mundo por sus interpretaciones de obras de grandes maestros de la música clásica como Frédéric Chopin, Franz Liszt y Johann Bach, entre otros.

1943 - Nacimiento de Hermes Binner

En la ciudad santafesina de Rafaela nació el médico, político y primer gobernador socialista de una provincia argentina. Presidió el Partido Socialista entre 2012 y 2016, luego de haber gobernado a la provincia de Santa Fe (2007-2011).

1968 - El asesinato de Robert Kennedy

Fue atacado a balazos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde acababa de hablar ante sus seguidores luego de haber ganado las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California. El hermano menor de John Kennedy murió al día siguiente y lo enterraron junto al también asesinado presidente en el cementerio de Arlington. Bobby Kennedy tenía 42 años, era senador por Nueva York y se mostraba crítico de la guerra de Vietnam. Su asesino fue Sirhan Bishara Sirhan, un palestino de 24 años, crítico del acercamiento de Kennedy a Israel. Fue condenado a prisión perpetua.

1986 - Diego Armando Maradona

Como capitán de la selección argentina, Maradona convirtió su primer gol en el Mundial de México 1986 en el empate 1 a 1 con Italia, en partido disputado en la ciudad mexicana de Puebla. Fue el primero de los cinco goles que marcó y por el que fue elegido el mejor jugador de ese torneo, que ganó Argentina.

2002 - Fallecimiento de Dee Dee Ramone

A los 50 años murió en el distrito de Hollywood, en California, el compositor y bajista estadounidense Douglas Glenn Colvin, más conocido por el nombre artístico Dee Dee Ramone, cofundador de la banda de punk rock The Ramones, con la que grabó 11 discos.

2004 - Fallecimiento de Ronald Reagan

Luego de una carrera como actor, fue gobernador de California y luego presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Su gobierno impulsó políticas económicas neoliberales, redujo impuestos a los sectores más ricos y fortaleció la intervención estadounidense en conflictos internacionales durante la Guerra Fría, como en Granada y Nicaragua. Después de dejar la presidencia, se conoció que padecía la enfermedad de Alzheimer. Murió a los 93 años.

2006 - Sergio Agüero

El Atlético de Madrid español presentó al delantero argentino en un acto al que asistió más de un millar de hinchas del club “colchonero”. El “Kun” jugó 234 partidos y convirtió 101 goles con la camiseta del equipo madrileño.

2012 - Fallecimiento de Ray Bradbury

En la ciudad de Los Ángeles, en California, murió a los 91 años,el escritor estadounidense, destacado cultor de los géneros fantástico, terror y ciencia ficción. Es el autor de las celebradas novelas Fahrenheit 451, Crónicas marcianas y El hombre ilustrado.

2026 - Día Internacional del Medio Ambiente

Esta fecha fue instituida en 1972 por las Naciones Unidas para sensibilizar a la población mundial sobre la necesidad de aplicar medidas de protección ambiental.